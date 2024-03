С шествие в Берлин отбелязват Международния ден на жената

Н яколко хиляди души излязоха по улиците на Берлин, за да отбележат Международния ден на жената, предаде ДПА.

Организатори на демонстрацията на площад Ораниенплац в квартал Кройцберг бяха профсъюзи и граждански сдружения. Според говорител на полицията в проявата са се включили около 4500 души.

Участниците поискаха по-добри условия на живот и труд за жените. По-късно през деня под съпровода на музика протестиращите се отправиха на протестно шествие до Бранденбургската врата, където се очаква да се съберат около още 5000 души.

В германската столица тази вечер са планирани още няколко демонстрации. Част от протестите в кварталите Фридрихсхайн и Кройцберг, в които се включиха по няколкостотин души, са организирани от представители на радикалната левица.

Силите на реда заявиха, че засега демонстрациите протичат спокойно. Говорителка на полицията каза, че стотици полицаи са разположени в различни райони на Берлин.

Центърът за градска мобилност предупреди, че има затворени пътища, основно в централната част на града, както и в Кройцберг.

Международният ден на жената е официален празник в Берлин. Той е отбелязан за първи път в Германия и някои съседни страни на 19 март 1911 година по предложение на германската социалдемократка Клара Цеткин. От 1921 г. насам той се чества всяка година на осми март.

