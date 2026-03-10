Една възглавница със 7 поддържащи тялото зони за цялостна подкрепа и комфорт

Удобство през цялата нощ!

Уретан-тялото и пълнежът са удобни до сутринта. Ултра мек, дишащ материал за дълги спокойни нощи.

Източник: Dreamolino SwanPillow

Dreamolino SwanPillow е ергономична възглавница с иновативна форма и цели 7 поддържащи зони. Dreamolino SwanPillow оптимизира вашата позиция за сън индивидуално, точно както ви е необходимо.

✔ Уникалният дизайн тип „лебедова шия“ с широка горна част за повече място за главата осигурява перфектната опора на врата и главата в оптимална височина. Това предотвратява схващане на врата.

✔ Когато тялото ви е оптимално и удобно поддържано, това драстично намалява натиска и кръвообращението в леглото.

✔ Тялото ще бъде в най-естествената и удобна поза за сън.

✔ БЕЗ замък от възглавници в леглото – трябва ви само една възглавница, правилната за максимално спокойни нощи и комфорт.

✔ Разширена зона за опора и комфорт.

✔ Още повече пространство за релаксация.

✔ Комфорт за всяка част от тялото – от главата до петите.