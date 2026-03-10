Любопитно

Една възглавница със 7 поддържащи тялото зони за цялостна подкрепа и комфорт

10 март 2026, 11:48
Една възглавница със 7 поддържащи тялото зони за цялостна подкрепа и комфорт
Източник: Dreamolino SwanPillow
  • Удобство през цялата нощ!

Уретан-тялото и пълнежът са удобни до сутринта. Ултра мек, дишащ материал за дълги спокойни нощи.

Източник: Dreamolino SwanPillow

Dreamolino SwanPillow е ергономична възглавница с иновативна форма и цели 7 поддържащи зони. Dreamolino SwanPillow оптимизира вашата позиция за сън индивидуално, точно както ви е необходимо.

Източник: Dreamolino SwanPillow

✔ Уникалният дизайн тип „лебедова шия“ с широка горна част за повече място за главата осигурява перфектната опора на врата и главата в оптимална височина. Това предотвратява схващане на врата.

✔ Когато тялото ви е оптимално и удобно поддържано, това драстично намалява натиска и кръвообращението в леглото.

✔ Тялото ще бъде в най-естествената и удобна поза за сън.

✔ БЕЗ замък от възглавници в леглото – трябва ви само една възглавница, правилната за максимално спокойни нощи и комфорт.

✔ Разширена зона за опора и комфорт.

✔ Още повече пространство за релаксация.

✔ Комфорт за всяка част от тялото – от главата до петите.

Източник: Dreamolino SwanPillow    
Dreamolino SwanPillow Ергономична възглавница Комфорт през цялата нощ Опора за врата и глава
Макрон посрещна Гюров на Срещата на върха по ядрена енергетика (СНИМКИ)

Блясък за милиони: Най-скъпите рокли в историята на „Оскар“-ите

F-16 с тренировъчни полети над София, няма връзка с Иран

Имоти на „Улицата на милиардерите“: Новият лидер на Иран притежава луксозни палати до посолството на Израел в Лондон

Предупреждават за ръст на бедността у нас

8 породи котки с необичайни хранителни навици

България категорично осъди атаката срещу Азербайджан
Ексклузивно

България категорично осъди атаката срещу Азербайджан

Преди 1 ден
Седми войник на САЩ загина след удар на Иран
Ексклузивно

Седми войник на САЩ загина след удар на Иран

Преди 1 ден
<p>Новият лидер на Иран с имотна империя в Европа</p>
Ексклузивно

Новият лидер на Иран с имотна империя в Европа

Преди 1 ден
Тежка катастрофа със загинали край Луковит
Ексклузивно

Тежка катастрофа със загинали край Луковит

Преди 1 ден
Иран: Преговори със САЩ няма да има, войната може да се разшири

Иран: Преговори със САЩ няма да има, войната може да се разшири

Свят Преди 7 минути

"Българската земя ражда човеци": Йотова се поклони пред паметта на спасителите на българските евреи

"Българската земя ражда човеци": Йотова се поклони пред паметта на спасителите на българските евреи

България Преди 20 минути

Държавният глава участва в церемония по полагане на цветя на паметника в столицата

След стрелбата по дома на Риана: Арестуваха 35-годишна жена с шокиращо минало

След стрелбата по дома на Риана: Арестуваха 35-годишна жена с шокиращо минало

Свят Преди 58 минути

В момента разследващите се опитват да установят дали Ортис е знаела със сигурност, че певицата се намира в имота

След свалените ракети: Турция разполага система за ПВО, Иран предлага съвместно разследване

След свалените ракети: Турция разполага система за ПВО, Иран предлага съвместно разследване

Свят Преди 1 час

<p>Спецчасти с автомати нахлуха в самолет заради таймер за молитва (ВИДЕО)</p>

Психоза в небето над САЩ: Спецчасти с автомати нахлуха в самолет заради таймер за молитва

Свят Преди 1 час

Драматични кадри показват хора с вдигнати ръце, докато антитерористи извеждат „опасен“ мъж; серия от фалшиви тревоги парализира летищата в САЩ

Тихият убиец: 5 симптома на рак на яйчниците, които често пренебрегваме

Тихият убиец: 5 симптома на рак на яйчниците, които често пренебрегваме

Свят Преди 1 час

Ранните симптоми на рак на яйчниците често не са остри, а се проявяват като продължителен лек до умерен дискомфорт

Доналд Тръмп

Ядрените опции на Тръмп: 5 сценария за война с Иран

Свят Преди 1 час

Докато конфликтът между САЩ и Иран се задълбочава, президентът Доналд Тръмп е изправен пред серия от съдбоносни избори, които ще определят следващата фаза на сблъсъка

Кралският етикет: Защо Кейт Мидълтън и принцеса Ан пропуснаха традиционната си целувка

Кралският етикет: Защо Кейт Мидълтън и принцеса Ан пропуснаха традиционната си целувка

Любопитно Преди 1 час

Любопитен момент между Кейт Мидълтън и принцеса Ан в Уестминстърското абатство стана хит: заради обемните си шапки двете дами се разминаха без традиционната целувка, заменяйки я с усмивки и строго спазване на кралския етикет пред камерите

Ранчото на Джефри Епстийн в Ню Мексико

Ще проговорят ли хълмовете? Търсят телата на две момичета в ранчото на ужасите на Епстийн

Свят Преди 1 час

Мисия в орбита: Екипажът на „Шънчжоу-21“ изучава как работи мозъкът в Космоса

Мисия в орбита: Екипажът на „Шънчжоу-21“ изучава как работи мозъкът в Космоса

Любопитно Преди 1 час

От изследване на мозъчната дейност до тестове за доверие между екипажа и изкуствения интелект: екипажът на „Шънчжоу-21“ постигна значителен напредък в космическата медицина и физиката през последната седмица

<p>Отмъщение в Перник: Мъж преби 15-годишно момче заради скандал между деца</p>

Отмъщение в Перник: Криминално проявен преби 15-годишно момче заради скандал между деца

България Преди 2 часа

41-годишният мъж е задържан след саморазправата в градинката пред кметство „Изток“ в Перник, по случая е образувано бързо производство

Новото поколение лаптопи ще изисква кардинална промяна

Новото поколение лаптопи ще изисква кардинална промяна

Технологии Преди 2 часа

Лаптопите са устройства, които са се превърнали в масов продукт и като такъв не могат да си позволят значителни изменения. Но все пак такива са нужни, за да отговорят на променящите се изисквания и очаквания от потребителите

Разбиха престъпна схема за принуждаване на жени към проституция в Банско

Разбиха престъпна схема за принуждаване на жени към проституция в Банско

България Преди 2 часа

Акцията е проведена през нощта на 7 март 2026 г.

,

Factcheck: Фалшиви кадри заляха социалните мрежи след атаките на Иран

Свят Преди 2 часа

Какви публикации се разпространяват в социалните мрежи и какво показва проверка на фактите?

Държавата следи цените на горивата, Трайков разговаря с петролния бранш

Държавата следи цените на горивата, Трайков разговаря с петролния бранш

България Преди 2 часа

Виктор Орбан

Унгария забрани износа на суров петрол, сложи таван на цените

Свят Преди 2 часа

Премиерът Виктор Орбан вчера заяви, че Будапеща ще ограничи цените на горивата, за да защити потребителите и бизнеса от скока в цените на петрола. Таванът за горивата ще се прилага за автомобили, регистрирани в Унгария

