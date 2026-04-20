The Atlantic: Иран е разполагал с "оръжието на Страшния съд" през цялото време

Контролът върху ключов воден път дава на Техеран възпираща сила, каквато винаги е търсил

20 април 2026, 13:01
Президентът Доналд Тръмп заяви, че е влязъл във война, за да попречи на Иран да се сдобие с ядрена бомба. За съжаление, войната, която той започна, според анализ на The Atlantic, е довела до това Иран да открие, че вече разполага с изключително ефективно "оръжие на Страшния съд", такова, което обещава икономическия еквивалент на взаимно гарантирано унищожение.

Ормузкият проток винаги е бил уязвим. САЩ винаги са знаели, че Иран може да се опита да го затвори при нападение. Но нито Вашингтон, нито Техеран са си представяли колко лесно би било това за Иран, колко трудно би било за САЩ да го отворят отново и колко бързо и широко биха се разпространили икономическите последици от затворен проток.

Изкопаемите горива са за съвременната индустриална цивилизация това, което въздухът е за белите дробове: около 80 процента от световната икономика се задвижва от петрол, въглища и природен газ. Голяма част от тях идват от държавите около Персийския залив: Саудитска Арабия, Ирак, Иран, Обединените арабски емирства, Кувейт, Катар, Оман и Бахрейн.

Иран все още има "ядрена опция", с която да нарани американците

Около 25 процента от световната морска търговия с петрол и 20 процента от втечнения природен газ преминават през Ормузкия проток, между Персийския залив и Оманския залив.

Иран разполага с два военноморски флота, един към редовните въоръжени сили и един към Корпуса на гвардейците на Ислямската революция. Въпреки това той не е морска суперсила. Според цитирани данни американската операция е унищожила повече от 90 процента от редовния ирански флот.

Въпреки това Иран успява да затвори протока в началото на американската военна кампания и това не се оказва особено трудно. Дори без значителен военноморски капацитет, Иран може да заплашва преминаващи кораби с мини, ракети и евтини дронове "Шахед-136".

Какво е Ормузкият проток и как затварянето му ще се отрази на цените на петрола?

Чрез атаки срещу няколко търговски кораба и поставяне на мини той създава атмосфера на несигурност, която кара застрахователните пазари да спрат покритието или да въведат прекомерно високи премии.

По този начин протокът се оказва лесен за затваряне, но труден за повторно отваряне, а е още по-труден за поддържане отворен. Дори при големи усилия от страна на САЩ, това би довело до сериозни загуби на човешки живот и би изисквало международна коалиция.

Суровата реалност е, че възстановяването на нормалния морски трафик, около 130 кораба дневно, и поддържането му е критично за световната икономика, но почти сигурно не може да се постигне без сътрудничество от страна на Иран.

Според анализа Иран има стратегическа цел - възпиране чрез контрол. Поради слабите си конвенционални сили, страната се е фокусирала върху асиметрични средства:

  • ракетен арсенал,
  • мрежа от прокси групи и
  • ядрена програма.

Но последните конфликти са отслабили тези стълбове. След това Иран, изправен пред риск от нови атаки, започва да разчита на по-рискова форма на възпиране, контрол върху Ормузкия проток.

Иран дори обявява намерението си да въведе такси за преминаване на кораби, а вражески плавателни съдове да бъдат блокирани. Това предизвиква напрежение сред държавите от Персийския залив и глобални икономически интереси, включително Китай.

Дори при евентуално отваряне на протока, икономическите последици от прекъсването на доставките на петрол и газ, както и на торове, сяра и хелий, ще продължат дълго време.

Анализът посочва още, че Иран все още държи ключа към Ормузкия проток и вероятно няма да се откаже от този лост за влияние в обозримо бъдеще.

Източник: The Atlantic     
