Свят

Анди Бърнам направи ключови промени в кабинета още в първия си ден като премиер

Джон Хийли поема финансовото министерство, а Ед Милибанд става външен министър на Великобритания

Василена Василева Василена Василева

21 юли 2026, 07:13
Анди Бърнам направи ключови промени в кабинета още в първия си ден като премиер
Шабана Махмуд запазва поста си като министър на вътрешните работи и остава част от новия кабинет   
Източник: Getty Images

Н овият британски министър-председател Анди Бърнам предприе мащабни кадрови промени още в първия си ден на поста, като смени ръководителите на няколко ключови министерства, предаде "Ройтерс".

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Бившият министър на отбраната Джон Хийли беше назначен за министър на финансите. 66-годишният политик напусна правителството на Киър Стармър миналия месец, след като публично разкритикува тогавашния премиер за недостатъчните инвестиции във въоръжените сили. По думите му Великобритания е останала „далеч от необходимото“ по отношение на отбранителните си способности „в един опасен свят“.

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Въпреки че не беше сред очакваните кандидати за поста финансов министър, Хийли има опит в ресора. В периода 2002–2007 г. той е бил младши министър във финансовото министерство.

На новата си позиция Хийли ще трябва да намери начин да осигури допълнително финансиране за отбраната, като същевременно подкрепи увеличаването на средствата за здравеопазване и социални грижи, отбелязва Ройтерс.

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Промени има и начело на британската дипломация. Бърнам назначи Ед Милибанд за министър на външните работи, който заменя на поста Ивет Купър.

В същото време Шабана Махмуд запазва поста си като министър на вътрешните работи и остава част от новия кабинет.

Редактор: Василена Василева
Източник: БТА, Симеон Томов    
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