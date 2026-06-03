Иран удари с дронове летище в Кувейт, загинал и над 60 ранени

Е дин човек загина, а над 60 са ранени в Кувей при атаките, извършените рано тази сутрин от Иран, съобщи кувейтското външно министерство, цитирано от "Франс прес".

Мишена на нападението бяха граждански съоръжения и ключова инфраструктура, в това число международното летище, като в резултат на атаката има загинал и няколко ранени. Нанесени са щети на важна инфраструктура, включително на дипломатически мисии, посочи в изявление министерството, осъждайки "иранскита агресия".

"Сигурността на държавата Кувейт, нейният суверенитет, както и безопасността на гражданите й и на хората, които живеят на нейна територия, представляват червена линия", допълни кувейтското министерство.

По-рано днес кувейтската информационна агенция КУНА съобщи, че при иранско нападение с дронове и ракети е било поразено международното летище в страната.

Малко след това иранското външно министерство осъди американски удари по ирански петролен танкер в Ормузкия проток и телекомуникационна кула на остров Кешм и заяви, че тези действия са в разрез с договореното спиране на огъня и с международното право.

Иран обяви, че Кувейт и Бахрейн носят пряка и недвусмислена отговорност за атаките, понеже са предоставили на американската армия своя територия и оборудване. То предупреди също, че Иран си запазва правото на самоотбрана и ответни действия при всяко ново нападение.

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Свидетели разказват за силни експлозии в района на летището в Кувейт, последвани от задействане на системите за въздушна тревога. В социалните мрежи се появиха кадри с близост до терминалната сграда.

Атаката идва на фона на рязко нараснало напрежение между Иран и Съединените щати в района на Персийския залив. През последните дни двете страни си размениха обвинения и военни удари, след като американските сили съобщиха за действия срещу ирански плавателни съдове и военни обекти в Ормузкия проток.

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По-рано американското военно командване заяви, че е прехванало ракети и дронове, насочени към съюзнически държави в региона, включително Бахрейн и Кувейт. От своя страна Техеран определи действията си като ответна реакция на американски удари срещу ирански цели.

Кувейт, който е ключов съюзник на САЩ в региона и домакин на американски военни части, досега се стремеше да запази дистанция от пряката конфронтация между Вашингтон и Техеран. Последният инцидент обаче повдига опасения, че конфликтът може да обхване и други държави от Персийския залив.

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Международната общност следи с тревога развитието на ситуацията, тъй като всяка по-сериозна ескалация в региона може да окаже влияние върху световните енергийни доставки и международния въздушен транспорт.