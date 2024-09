Световни атаки, при които тероризмът бе подпомогнат от мобилни устройства

Двете поредни атаки срещу групировката Хизбула, при които стотици пейджъри и уоки-токи-та бяха използвани като оръжия в Ливан, ни връщат назад във времето, когато мобилни устройства също се оказаха ключова част от целенасочени нападения по света.

Още документ, озаглавен Boobytraps и публикуван от Министерството на армията на САЩ през 1965 година, съдържа ръководство от 130 страници с набор от сложни диаграми на окабеляване и схеми за минирана комуникационна слушалка от ерата на Втората световна война ("съдържаща електрически детонатор, свързан към клемите на гърба, като свързването на слушалките към живата комуникационна линия инициира детонация"), настолен телефон, оборудван с експлозивен заряд в основата си и прочие устройства.

През годините е имало и редица случаи, в които комуникационни устройства са използвани за различни атаки по света. Ето и някои от тях.

Операция "Божи гняв" от 1972 година

Операцията е част от отмъщението на Израел за клането на Олимпийските игри в Мюнхен, при което загиват 11 израелски спортисти. Целта е ликвидиране на всички замесени в организацията, а сред тях е Махмуд Хамшари, представител на Организацията за освобождение на Палестина в Париж.

Работници на Мосад успяват да подменят основата на телефона му във френския му апартамент и когато той отговаря на обаждане, израелският екип взривява дистанционно експлозивите в нея. Първоначално Хамшари губи само крака си, но впоследствие умира от раните си.



Убийството на Яхя Айяш

През 1996 година, Израелската агенция за сигурност, известна и като "Шин Бет", използва подобна техника, за да детонира малък заряд от експлозиви в манипулиран мобилен телефон Motorola Alpha, внесен в Газа от палестински сътрудник. Целта е убийството на производителя на бомби от Хамас Яхя Айяш, който е прилъган да приеме обаждане от баща си и по този начин е ликвидиран.

