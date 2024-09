Унгарска медия прехвръли на България отговорността за пейджърите

Б ългарска фирма е организирала доставката от Тайван и последвалата продажба на заредените с експлозиви пейджъри на ливанската групировка "Хизбула“, твърдят източници на унгарската електронна медия Telex.

DW: Взривените пейджъри на "Хизбула" идват от България

Компанията Norta Global Ltd., базирана в София, е собственост на норвежко физическо лице. Подобно на унгарската фирма BAC Consulting Ltd., която също бе замесена в скандала, тя е регистрирана към централен доставчик на услуги. На адреса на доставчика има регистрирани общо 196 компании. Norta Global Ltd е основана през април 2022 година. На хартия се занимава с управление на проекти, но се предполага, че не произвежда нищо, предава "Фокус".

Именно базираната в София компания е тази, закупила пейджърите, които впоследствие са продадени на "Хизбула", а унгарската фирма "всъщност не е направила нищо". Устройствата никога не са били в Унгария, уверяват запознати източници със случая. Последната информация бе официално потвърдена и от правителството в Будапеща.

Смъртоносните взривове в Ливан: Броят на жертвите при втората вълна расте

"Унгарските власти установиха, че въпросната компания е посредническа фирма, няма производствени мощности в Унгария, има само един управител на посочения адрес и въпросните устройства никога не са били в страната. Случаят не представлява риск за националната сигурност на Унгария“, обяви в сряда следобед Золтан Ковач, държавен секретар по международните комуникации.

Стотици бойци на "Хизбула“ бяха сериозно ранени при поредица от мистериозни експлозии в Ливан във вторник, когато бяха задействани експлозиви, скрити в пейджъри. Този вид устройства отдавна са заменени от мобилни телефони в повечето части на света, но все още се използват на много места, като например болници. Членовете на "Хизбула“ също ги използват вместо телефони.

Взривове в Бейрут: След пейджърите в Ливан избухнаха уоки-токита

Главният изпълнителен директор на Gold Apollo, която разпространява устройството, проведе пресконференция в сряда, на която обяви, че пейджърите AR-924, поръчани от "Хизбула“, са произведени по лиценз от компания, наречена BAC. Първоначално бе съобщено, че това е европейска компания с офис в Тайпе, Тайван. По-късно обаче BAC Consulting Ltd. от Будапеща бе специално посочена като компания, отговорна за производството и разпространението на пейджърите.

Според източници на Telex BAC Consulting Ltd е била просто посредник в сделката. Самата фирма реално не е извършвала никаква дейност, дори няма офис, а е регистрирана само на адреса на централен доставчик на услуги.

12 са вече жертвите на експлозиите на пейджъри в Ливан, сред загиналите са две деца

Източници, запознати със случая, уточняват, че управляващият директор на BAC Consulting Кристиана Барсони-Арчидиаконо е работила с българска компания Norta Global Ltd. Въпреки че на хартия договорът с Gold Apollo е сключен от BAC Consulting, всъщност зад сделката стои Norta Global Ltd.

Все още не е известно доколко Кристиана Барсони-Арчидиаконо може да е била информирана като посредник, но по информация на медията е "сигурно“, че тя е действала само като посредник, а унгарската фирма е била необходима само за прикриване на българската нишка.

"Хизбула" обвини Израел за смъртоносния инцидент с взривилите се пейджъри в Ливан

"Според водещи международни вестници хилядите пейджъри, поръчани от ливанската терористична организация "Хизбула“, вероятно са били модифицирани по време на транзита – всеки един от тях вероятно е бил оборудван с малко взривно устройство и механизъм за задействането му“, обобщава Telex.

*Във видеото: Десетки членове на „Хизбула“ са ранени след експлозия на пейджъри

Не пропускайте най-важните новини - последвайте ни в Google News Showcase