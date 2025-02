Как инженерство и дизайн спасиха 80 души при катастрофата на самолет на Delta

П олет 4819 на Delta от Минеаполис до Торонто катастрофира в канадското летище този понеделник, на 17 февруари. При сблъсъка едното крило се откъсна, самолетът се обърна с корема нагоре върху асфалта и част от него се запали.

Уплашени свидетели споделиха по-късно, че са се страхували от най-лошото.

Но спешните екипи успешно измъкнаха всички 80 пътници и екипаж от самолета, без нито една жертва.

Майкъл Маккормик, доцент в Аеронавигационния университет Ембри-Ридъл, видя в този инцидент резултатите от десетилетия подобрения в авиационната безопасност.

„Това беше абсолютно феноменално – да видите самолет на гърба си в такава ситуация и хората да излизат невредими от него“, каза Маккормик.

