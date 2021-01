Капитолия под блокада, съобщения за дим

С градата на Капитолия във Вашингтон бе блокирана за кратко поради заплаха за сигурността, два дни преди новият президент на САЩ Джо Байдън да встъпи в длъжност, съобщи Би Би Си.

Капитолия, където е разположен Конгресът - двукамарният американски парламент, беше щурмуван от привърженици на 6 януари. При безредиците загинаха петима души.

Репортери на мястото съобщиха днес, че е била прекъсната репетицията за встъпването в длъжност на Байдън. Мерките за сигурност в района са засилени от няколко дни, разположени са хиляди членове на Националната гвардия.

Очевидци съобщиха за дим близо до Капитолия. Пожарната служба във Вашингтон заяви, че е реагирала на пожар наблизо, който е бил потушен. Това е станало и причина за блокирането на сградата на Конгреса.

U.S. Capitol on lockdown, no entry or exit due to external security threat - @Reuters witness pic.twitter.com/ph0bhaqd97