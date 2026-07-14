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„Супер вторник“ за разширяването на ЕС: Украйна и Молдова напредват по пътя към членство

Съюзът откри нови преговорни клъстери с Киев и Кишинев, докато Албания и Черна гора отбелязват значителен напредък в процеса на присъединяване

Василена Василева Василена Василева

14 юли 2026, 11:33
„Супер вторник“ за разширяването на ЕС: Украйна и Молдова напредват по пътя към членство
Източник: Getty Images

Е вропейският съюз отбелязва безпрецедентен ден в процеса на разширяване – за първи път от повече от две десетилетия в рамките на един ден се провеждат четири междуправителствени конференции за присъединяване.

Еврокомисарят по разширяването Марта Кос определи деня като „супер вторник“ за Европейския съюз и подчерта, че Украйна, Молдова, Албания и Черна гора отбелязват значителен напредък по пътя към членство.

ЕС тръгва към Украйна и Молдова: "Време беше" - разширяването влиза в ускорен режим

„Днешният импулс трябва да бъде превърнат в конкретни резултати на място“, заяви Кос в публикация в социалната мрежа X.

  • Украйна и Молдова правят нова крачка към членство

Сред най-важните събития е откриването на втория преговорен клъстер с Украйна и Молдова.

На среща в Брюксел министрите по европейските въпроси на държавите членки на ЕС, заедно с украинския си колега, дадоха начало на преговорите по темите, свързани с външната политика, сигурността и отбраната.

ЕС стартира преговорния процес за членство на Украйна и Молдова

Това е област, в която според Европейската комисия съществуват силни аргументи в подкрепа на бъдещото членство на двете държави.

Украйна подаде молба за присъединяване към ЕС след началото на руската инвазия през 2022 г. Въпреки ускорения политически процес обаче страната все още е изправена пред дълъг път до пълноправно членство.

Миналия месец Европейският съюз официално постави началото на първия етап от преговорите с Киев след продължително забавяне, свързано с противопоставянето на Унгария.

Очакванията на Украйна и Брюксел бяха до началото на лятната ваканция да бъдат открити преговорите по всички шест клъстера, но това не се случи.

Историческа стъпка: ЕС започва същинските преговори за членство с Украйна и Молдова

  • Какво представляват преговорните клъстери

Процесът на присъединяване към Европейския съюз е разделен на шест основни преговорни клъстера.

Те обхващат различни области, в които кандидатките трябва да приведат своето законодателство и институции в съответствие с европейските стандарти – от върховенството на закона и правосъдието до околната среда, земеделието, икономиката, сигурността и външната политика.

Откриването на отделен клъстер не означава автоматично членство, а представлява поредна стъпка в сложния процес на реформи и преговори.

В понеделник ЕС започва преговорите с Украйна за присъединяване

  • Черна гора и Албания също напредват

Украйна и Молдова не са единствените държави кандидатки, които отбелязват напредък.

Според Марта Кос Албания ще затвори първите си преговорни глави, което е важен етап в нейния път към членство.

Черна гора, която често е определяна като най-напредналата страна кандидатка в Западните Балкани, се намира във финалната фаза на официалните преговори.

Държавата вече е затворила временно 18 от общо 33 преговорни глави и продължава работа по останалите теми.

  • Нов импулс за европейското разширяване

Европейската комисия вижда настоящия момент като възможност за ускоряване на процеса на разширяване, който през последните години беше белязан от политически блокажи и бавни реформи.

„Супер вторникът“ за разширяването показва нов политически импулс, но Брюксел подчертава, че той трябва да бъде подкрепен с реални промени във всяка от кандидатстващите държави.

За Украйна и Молдова пътят към ЕС остава свързан не само с геополитическата ситуация, но и с изпълнението на редица условия, включително реформи в областта на правосъдието, борбата с корупцията и укрепването на държавните институции.

Редактор: Василена Василева
Източник: БГНЕС    
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