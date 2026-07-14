„Супер вторник“ за разширяването на ЕС: Украйна и Молдова напредват по пътя към членство

Е вропейският съюз отбелязва безпрецедентен ден в процеса на разширяване – за първи път от повече от две десетилетия в рамките на един ден се провеждат четири междуправителствени конференции за присъединяване.

Еврокомисарят по разширяването Марта Кос определи деня като „супер вторник“ за Европейския съюз и подчерта, че Украйна, Молдова, Албания и Черна гора отбелязват значителен напредък по пътя към членство.

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„Днешният импулс трябва да бъде превърнат в конкретни резултати на място“, заяви Кос в публикация в социалната мрежа X.

Today is a Super Tuesday for EU enlargement.



For the first time in over 2 decades, we are holding four accession conferences on the same day.



Our four front runners Ukraine, Moldova, Albania and Montenegro are all taking major steps forward.



With Ukraine and Moldova, we are… pic.twitter.com/piUZLMuCYc — Marta Kos (@MartaKosEU) July 14, 2026

Украйна и Молдова правят нова крачка към членство

Сред най-важните събития е откриването на втория преговорен клъстер с Украйна и Молдова.

На среща в Брюксел министрите по европейските въпроси на държавите членки на ЕС, заедно с украинския си колега, дадоха начало на преговорите по темите, свързани с външната политика, сигурността и отбраната.

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Това е област, в която според Европейската комисия съществуват силни аргументи в подкрепа на бъдещото членство на двете държави.

Украйна подаде молба за присъединяване към ЕС след началото на руската инвазия през 2022 г. Въпреки ускорения политически процес обаче страната все още е изправена пред дълъг път до пълноправно членство.

Миналия месец Европейският съюз официално постави началото на първия етап от преговорите с Киев след продължително забавяне, свързано с противопоставянето на Унгария.

Очакванията на Украйна и Брюксел бяха до началото на лятната ваканция да бъдат открити преговорите по всички шест клъстера, но това не се случи.

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Какво представляват преговорните клъстери

Процесът на присъединяване към Европейския съюз е разделен на шест основни преговорни клъстера.

Те обхващат различни области, в които кандидатките трябва да приведат своето законодателство и институции в съответствие с европейските стандарти – от върховенството на закона и правосъдието до околната среда, земеделието, икономиката, сигурността и външната политика.

Откриването на отделен клъстер не означава автоматично членство, а представлява поредна стъпка в сложния процес на реформи и преговори.

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Черна гора и Албания също напредват

Украйна и Молдова не са единствените държави кандидатки, които отбелязват напредък.

Според Марта Кос Албания ще затвори първите си преговорни глави, което е важен етап в нейния път към членство.

Черна гора, която често е определяна като най-напредналата страна кандидатка в Западните Балкани, се намира във финалната фаза на официалните преговори.

Държавата вече е затворила временно 18 от общо 33 преговорни глави и продължава работа по останалите теми.

Нов импулс за европейското разширяване

Европейската комисия вижда настоящия момент като възможност за ускоряване на процеса на разширяване, който през последните години беше белязан от политически блокажи и бавни реформи.

„Супер вторникът“ за разширяването показва нов политически импулс, но Брюксел подчертава, че той трябва да бъде подкрепен с реални промени във всяка от кандидатстващите държави.

За Украйна и Молдова пътят към ЕС остава свързан не само с геополитическата ситуация, но и с изпълнението на редица условия, включително реформи в областта на правосъдието, борбата с корупцията и укрепването на държавните институции.