Скандал на "Уимбълдън": Дженифър Лопес наруши строгия кралски дрескод с огромен гаф

Д женифър Лопес за пореден път доказа, че е модна бунтарка, но този път проявата ѝ на Острова предизвика истинска вълна от недоволство. Поп дивата се появи на финала на мъжкия сингъл на „Уимбълдън 2026“ с аксесоар, който разгневи феновете и погази строгите правила на кралската ложа, съобщава Page Six.

Джей Ло прикова погледите с винтидж рокля тип „прегърни ме“ в кремав цвят от пролетната колекция на Ralph Lauren за 2009 г., съчетана със сандали на ток от тръстика. Големият проблем обаче се оказа огромната сламена шарка, с която певицата реши да скрие лицето си от слънцето.

Забранено за шапки: Правилото на кралската ложа

Дженифър Лопес беше настанена в престижната Кралска ложа (Royal Box), където важат изключително строги изисквания за облеклото. Официалният сайт на турнира ясно гласи:

„Дамите се умоляват да не носят шапки, тъй като те са склонни да закриват видимостта на хората, седящи зад тях“.

Was Jennifer Lopez wrong to wear a giant hat at Wimbledon? https://t.co/yNxuTrYbNv pic.twitter.com/Mudvu3imzo — Page Six (@PageSix) July 13, 2026

Вярно е, че заради настоящата гореща вълна в Лондон много от гостите в ложата направиха компромис със сигурността си срещу слънцето. Наоколо се виждаха хора с дискретни бейзболни шапки, а Кейт Мидълтън, принцеса Шарлот и Никол Кидман в даден момент също сложиха официалните за турнира панамски шапки с умерена периферия.

Размерите на шапката на Лопес обаче преминаха всякакви граници на добрия тон и превърнаха певицата в мишена за критиците.

„Слънчево затъмнение за задния ред“

Jennifer Lopez branded 'inappropriate' after breaking unspoken Wimbledon rule https://t.co/cFR0EOEQgb — LessonsLearnedInLife (@lifelessonsforu) July 13, 2026

Социалните мрежи буквално прегряха от иронични коментари по адрес на латино дивата. Стилът на Джей Ло бързо стана повод за забавни мемета в платформата X:

„Тази шапка може да хвърли сянка върху купола на базиликата „Свети Петър“ в Рим!“, написа един потребител.

„Тя буквално осигурява пълно слънчево затъмнение за целия заден ред“, добави друг.

„Джей Ло изглежда така, сякаш си е направила шапка от кашон на Amazon!“, пошегува се трети.

Дали заради забележка от организаторите, или по собствено желание, в крайна сметка звездата свали огромния аксесоар, разкривайки перфектната си прическа и осигурявайки чиста видимост за хората зад нея (сред които беше и актрисата Синтия Ериво).