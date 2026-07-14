БезГранично: Малта - островът, в който 7000 години история срещат тюркоазено море и вкус на Средиземноморието

М алта е от онези места, които успяват да съберат в малка територия впечатляващо много свят - крепости на рицари, праисторически храмове, рибарски селища, скалисти заливи и кухня, в която се срещат Италия, Северна Африка и британското наследство. Архипелагът в сърцето на Средиземно море е подходящ и за кратко бягство, и за по-бавна ваканция с плаж, история и добър апетит.

Между варовиковите фасади на Валета, тихите улички на Мдина, сините води около Комино и ароматите на прясно изпечени пастици Малта разкрива характер, който е едновременно южен, космополитен и отчетливо островен.

Малта рядко е първата държава, за която човек се сеща, когато планира средиземноморска ваканция. И точно в това е част от чара ѝ. Този малък архипелаг между Сицилия и северноафриканския бряг не разчита само на плажове и хубаво време, а на усещането, че зад всеки ъгъл стои нов пласт история - от мегалитни храмове, по-стари от пирамидите в Гиза, до барокови дворци и бастиони, изградени от рицарите на Малтийския орден.

Малта е и място, което се преживява с всички сетива. Сутрин може да започне с кафе в уличка във Валета, по обяд да продължи с лодка към залив с почти нереално синя вода, а вечерта да завърши с чиния заешко по малтийски, риба лампуки или хрупкав пастици. Островът е малък по размер, но голям по концентрация на гледки, истории и вкусове.

Това е дестинация за хора, които искат повече от „море и хотел“. За онези, които обичат да редуват градски разходки с археология, панорамни скали с рибарски пристанища и непретенциозна местна кухня с усещане за истинско място, а не за декор.

Малта накратко

Малта е островна държава в централната част на Средиземно море, разположена южно от Сицилия. Архипелагът включва три основни обитаеми острова - Малта, Гозо и Комино - както и няколко по-малки необитаеми островчета.

Столица: Валета Население: около 560 000 души Официални езици: малтийски и английски Валута: евро Форма на управление: парламентарна република Климат: типично средиземноморски - горещо и сухо лято, мека зима, много слънчеви дни през годината

Малта се отличава с нещо рядко срещано: на малка площ са събрани изключително плътно история, култура и морски пейзажи. Страната е известна със своята столица Валета - град-крепост и обект на ЮНЕСКО, с мегалитните си храмове, сред най-старите свободно стоящи каменни паметници в света, както и с характерната архитектура от меденожълт варовик, която по залез буквално променя цвета си.

Няколко любопитни факта за Малта

Малта има три обекта в списъка на ЮНЕСКО - Валета, мегалитните храмове и подземния комплекс Хал Сафлиени Хипогеум. На островите има стотици църкви - толкова много, че често ще чуете шегата, че ако посещавате по една на ден, почти цяла година няма да ви стигне. Малтийският език е единственият семитски език в Европейския съюз, но се изписва с латиница. Мегалитните храмове на Малта са сред най-старите свободно стоящи каменни постройки в света. Малта е любима снимачна площадка на киното - тук са снимани сцени за продукции като Gladiator, Troy и Game of Thrones.

Топ 10 красиви и интересни места за посещение в Малта

Валета - столицата, която прилича на каменен кораб

Валета не е от онези столици, които впечатляват с размер. Тя печели с атмосфера. Построена от рицарите на Св. Йоан след Голямата обсада през XVI век, днес тя е компактна, елегантна и наситена с история - бастиони, барокови фасади, дворци, малки площади и балкони в наситени цветове.

Разходката тук е най-приятна пеша - от Upper Barrakka Gardens с гледка към Голямото пристанище до тесните улици, по които следобедната светлина пада почти театрално. Не пропускайте и катедралата „Сейнт Джон“, където се пази прочутата картина на Караваджо „Обезглавяването на Св. Йоан Кръстител“.

Любопитен факт: Валета е един от най-малките столици в Европа, но историческата ѝ плътност е впечатляваща - целият град е част от световното наследство на ЮНЕСКО.

Практична препоръка: Отделете поне цял ден за Валета и планирайте посещението на градините Upper Barrakka около обяд, когато често се наблюдава церемонията с оръдейния салют.

Мдина - „тихият град“ зад крепостните стени

Ако Валета е лицето на рицарска Малта, Мдина е нейният по-тих, по-мистичен двойник. Бившата столица на острова е разположена навътре в сушата и още с влизането през масивната порта създава усещане, че времето е забавило ход. Каменни дворци, тесни улички, тежки врати и почти монашеска тишина - затова Мдина често е наричана „тихият град“.

Тук удоволствието не е само в отделните обекти, а в самото лутане из улиците. От бастионите се откриват красиви гледки към вътрешността на острова, а вечер градът става още по-магнетичен, когато туристическите групи намалеят и жълтеникавият камък се освети меко.

Любопитен факт: В различни периоди Мдина е била дом на аристократични фамилии, а част от дворците в рамките на крепостните стени все още са частни резиденции.

Практична препоръка: Най-добре е да отидете рано сутрин или привечер, когато градът е по-спокоен и светлината е идеална за снимки. Мдина лесно се комбинира с близкия Рабат.

Трите града - най-добрият поглед към морската история на Малта

Срещу Валета, от другата страна на Голямото пристанище, са разположени Биргу, Сенглеа и Коспикуа - известни заедно като Трите града. Те често остават в сянката на столицата, но всъщност са сред най-интересните места за онези, които искат да усетят Малта отвъд класическите туристически кадри.

Биргу, известен още като Виториоза, е особено впечатляващ със старите си улици, яхтеното пристанище и Форт Сейнт Анджело - една от ключовите крепости в историята на Малта. Тук рицарското минало не стои зад витрина, а сякаш е вплетено в самата градска тъкан.

Любопитен факт: Преди изграждането на Валета именно районът на днешните Три града е бил сред главните центрове на рицарите на Св. Йоан.

Практична препоръка: Най-приятният начин да стигнете дотук е с традиционно фериботче или водно такси от Валета. Разходката по крайбрежната алея на Биргу по залез е чудесен финал на деня.

Сейнт Джонс Ко-Катедрал - бароковата изненада на Валета

Отвън катедралата „Сейнт Джон“ не подсказва колко пищен свят се крие зад фасадата ѝ. Интериорът е истински спектакъл от позлата, мраморни надгробни плочи, богата украса и произведения на изкуството. Това е място, което дори хора без особен интерес към религиозната архитектура трудно забравят.

Освен бароковия разкош, тук е и най-голямата художествена „изненада“ на Малта - шедьовърът на Караваджо „Обезглавяването на Св. Йоан Кръстител“. Картината е сред онези произведения, заради които човек е склонен да промени маршрута си.

Любопитен факт: Именно тук се намира единствената подписана творба на Караваджо.

Практична препоръка: Посетете катедралата в рамките на деня ви във Валета, но си осигурете поне час и половина. Аудиогидът си заслужава, защото дава контекст, без който част от символиката лесно се изплъзва.

The Carravaggios at St. John's Co Cathedral, Valletta ❤️🇲🇹

The Beheading of John the Baptist

St. Jerome Writing

1607-1608

Monday 25 May 2026 pic.twitter.com/OP2vGJaR31 — Liz Morgan (@LizMorgan1) June 1, 2026

Хаджар Им и Мнайдра - праистория с гледка към морето

На югозападния бряг на остров Малта, върху открит скалист терен над морето, се намират два от най-впечатляващите праисторически обекти на архипелага - Хаджар Им и Мнайдра. Те са част от мегалитните храмове на Малта и датират от 4-то и 3-то хилядолетие пр. Хр., което ги прави по-стари от Стоунхендж и пирамидите в Египет.

Мястото има особен магнетизъм, защото тук археологията не е отделена от пейзажа. Каменните структури, светлината, вятърът и близостта на морето създават усещане, че си попаднал в много стар, но все още жив ритуален пейзаж.

Любопитен факт: Южният храм в Мнайдра е ориентиран така, че по време на пролетното и есенното равноденствие слънчевите лъчи осветяват определени части от вътрешността му.

Практична препоръка: Посещението се комбинира добре с близките гледки към южното крайбрежие. Носете вода и шапка - районът е открит и през лятото слънцето е сериозно.

Марсашлок - рибарското селище с шарените лодки

Марсашлок е от онези места, които изглеждат сякаш са създадени за корица на пътепис. Малкото рибарско селище в югоизточната част на острова е известно с традиционните цветни лодки luzzu, чиито носове често са изрисувани с око - древен символ за защита.

Но Марсашлок не е само „фотогеничен“. Това е чудесно място да усетите по-ежедневната, по-морската страна на Малта - с пристанището, пазара и ресторантите, в които рибата е естественият избор. Атмосферата е по-непретенциозна и по-локална от тази в големите туристически зони.

Любопитен факт: Името на селището идва от арабската дума за пристанище и малтийската дума за югоизточен вятър.

Практична препоръка: Ако можете, отидете в неделя сутрин, когато традиционно има пазар. Това е и добро място за обяд с лампуки, октопод или рибена супа.

Дингли Клифс - Малта от най-високата ѝ морска сцена

За хората, които търсят гледка, а не музей, Дингли Клифс е задължителна спирка. Тук западният бряг на Малта се издига драматично над морето и показва острова в по-суров, почти кинематографичен вид - варовикови отвеси, вятър, хоризонт и залези, които сякаш умишлено се бавят.

Това не е място с много „атракции“ в класическия смисъл, а с много простор. И точно това го прави толкова ценно - особено след дни, прекарани в градове, църкви и археологически обекти.

Любопитен факт: Районът около скалите е сред най-високите части на остров Малта.

Практична препоръка: Идете в късния следобед и останете за залез. Комбинира се отлично с Мдина или с посещение на югозападната част на острова.

🇲🇹 Best wishes to the people of Malta on your National Day – proud to celebrate as part of our 🇪🇺 family.

Il-festa t-tajba, Malta! pic.twitter.com/RqZyWJA11y — António Costa (@eucopresident) September 21, 2025

Гозо и Цитаделата във Виктория - по-бавният ритъм на архипелага

Гозо е мястото, където Малта става малко по-тиха, по-зелена и по-селска. Островът е достатъчно близо, за да се посети в рамките на ден, но достатъчно различен, за да създаде усещането за отделно пътешествие. В сърцето му се намира Виктория, а над нея - Цитаделата, откъдето се разкриват гледки към голяма част от острова.

Гозо е добър избор за онези, които искат да съчетаят история с природа - тук могат да се видят църкви, стари крепости, заливи, солници и спокойни пейзажи, които контрастират на по-градската енергия на основния остров.

Любопитен факт: Според местни легенди и популярни интерпретации именно Гозо понякога се свързва с острова на нимфата Калипсо от „Одисея“.

Практична препоръка: Ако имате възможност, не правете Гозо „на бегом“. Най-добрият вариант е поне една нощувка, но и еднодневна екскурзия с акцент върху Цитаделата, Рамла Бей и крайбрежните гледки си заслужава.

Here's an article I wrote for Go World Travel about my recent trip to Gozo. https://t.co/BwK0LLTZ1W — Chris Saunders (@CMSaunders01) June 22, 2026

Комино и Синята лагуна - най-яркото синьо в малтийския архипелаг

Малко места в Малта са толкова разпознаваеми визуално, колкото Синята лагуна на Комино. Водата тук е в онзи почти нереален спектър между тюркоазено и прозрачно синьо, който кара дори хората, свикнали с плажни дестинации, да спрат и да снимат.

Разбира се, това е и едно от най-посещаваните места в архипелага, особено през лятото. Но ако уцелите по-ранен час или по-спокоен сезон, Комино показва защо толкова хора свързват Малта именно с тази морска картина - плитки лагуни, скали, пещери и усещане за ваканция в концентриран вид.

Любопитен факт: Комино е много слабо населен остров, но през активния сезон дневните посетители многократно надвишават постоянните му обитатели.

Практична препоръка: Тръгнете рано сутрин и, ако е възможно, избягвайте най-горещите часове. Носете обувки за вода и проверете предварително условията за достъп и лодките, особено в пиковия сезон.

Ггантия на остров Гозо - мегалитен гигант от древността

Ако Хаджар Им и Мнайдра ви накарат да се замислите за праисторията на Малта, Ггантия в Гозо затвърждава усещането, че архипелагът е едно от най-необичайните археологически места в Европа. Храмовият комплекс е сред най-старите свободно стоящи монументални постройки в света и впечатлява не само с възрастта си, но и с мащаба на каменните блокове.

Името му идва от малтийската дума за „гигантска“, а легендите естествено са намесили и гиганти в историята на строежа. Дори без митологията, мястото носи онази особена тежест, която имат само паметници, преживели хилядолетия.

Любопитен факт: Ггантия е сред най-емблематичните обекти от мегалитните храмове на Малта и Гозо, включени в списъка на ЮНЕСКО.

Практична препоръка: Ако вече сте решили да отидете до Гозо, включете Ггантия в същия ден с Цитаделата и някой от северните или западните заливи на острова.

#Ggantia#Malta

Come a Stonehenge, nel sito le aperture sono studiate per effetti luminosi , colpendo, in date precise , la parte più sacra del luogo. pic.twitter.com/8RlnaTszax — Vania Delli (@VaniaDelli) February 18, 2021

Топ 10 вкусни ястия от малтийската кухня

Pastizzi - малката закуска с голяма местна слава

Ако има нещо, което в Малта се купува почти толкова естествено, колкото кафе, това са пастиците. Тези хрупкави, листни печива обикновено се пълнят с рикота или с каша от грах и са част от ежедневния ритъм на острова - закуска, бърз обяд или нещо за из път.

Те са типични за Малта именно защото съчетават практичност, евтина улична храна и средиземноморски вкус. В тях има и сицилианско, и местно влияние, но крайният резултат е напълно малтийски.

Основни съставки/приготвяне: Тънко тесто, оформено на пакетче, с плънка от рикота или подправен грах, печено до силно златиста и хрупкава коричка.

Valletta, Malta



A blend of Sicilian, Arabic, and British influence, Maltese food is wild in the best way. Try rabbit stew, pastizzi, and fresh octopus by the harbor. pic.twitter.com/M3J4kpxhYD — The Timeless Traveler (@TimelessTrvlr) August 5, 2025

2. Fenek moqli / stuffat tal-fenek - заекът, без който малтийската трапеза не е същата

Заешкото е едно от най-разпознаваемите ястия в Малта и често се смята за почти национално. Среща се както пържен или запечен, така и в по-бавно приготвена яхния с вино, чесън, домати и билки.

Това е ястие, което говори за домашната и празничната страна на малтийската кухня. В него се усеща островната склонност към семпли продукти, но с дълбок вкус, изграден с време, бавно готвене и ароматни подправки.

Основни съставки/приготвяне: Заешко месо, чесън, домати, червено вино, дафинов лист, понякога грах или картофи; готви се бавно, докато месото омекне.

FENEK MOQLI FIT-TEWM BIL-GREJVI🥰

Zní to jako šifra, ale je to moc dobrý jídlo v Maltštině. Králičí pletivo ve skříni napoví hlavní "surovinu" 😁 pic.twitter.com/exyLIKjKpk — Ludovic Cruchot 🇮🇨 🇵🇹 (@pokeonetwo) May 4, 2026

Ftira - малтийският отговор на сандвича, пицата и селската закуска едновременно

Фтира е нещо повече от хляб. Това е традиционен малтийски плосък или пръстеновиден хляб, който може да бъде сервиран с домати, риба тон, каперси, маслини, картофи или зеленчуци, а в някои варианти напомня на пица.

Тя е типична за острова, защото събира в едно местния хляб, средиземноморските продукти и навика от простите съставки да се прави нещо напълно достатъчно за обяд край морето.

Основни съставки/приготвяне: Хляб от тесто с по-плътна структура, който се гарнира с доматено пюре, риба тон, каперси, маслини, лук, картофи или аншоа.

Sabores de Malta revelam tradição e identidade local — Da ftira ao pastizzi, a culinária de Malta combina tradição, ingredientes locais e influências históricas em uma experiência gastronômica única. https://t.co/CvS0sVAD6v — Aurora Cultural (@AuroraCultural) June 16, 2026

Timpana - печената паста, в която се срещат Италия и Малта

Тимпана е ястие за хора, които обичат утешителната храна. Представлява печена паста - най-често макарони - със сос от кайма, домати, сирене и понякога яйца, затворени в тесто и изпечени до златисто.

В него ясно личи сицилианското и италианското влияние, но именно домашният, почти празничен начин на приготвяне го прави толкова малтийско. Това е ястие, което спокойно може да застане в центъра на семейна неделна маса.

Основни съставки/приготвяне: Макарони, кайма, доматен сос, сирене, яйца, тесто за обвивка; пече се като плътен солен пай.\\

the people yearn for Timpana https://t.co/SDAl4HBxyY — Lisa!! Emergency Comms (@kenmoos) May 28, 2026

Lampuki pie - рибният пай на малтийската есен

Когато през есента в малтийски води се появи лампуки - вид риба махи-махи, местната кухня бързо го превръща в пай. Lampuki pie е ароматно, богато ястие, в което рибата се съчетава със спанак или манголд, карфиол, маслини, каперси и доматен сос, а всичко това се затваря в тесто.

Това е много добър пример как Малта готви морето - не само на скара и не само пържено, а и в ястия, които носят семейна, домашна логика. Освен това лампуки е силно свързана със сезонността на местния риболов.

Основни съставки/приготвяне: Филе от лампуки, зеленолистни, домати, маслини, каперси, тесто; плънката се запечатва и се пече като солен пай.

🇲🇹 Torta tal-Lampuki Donut :: A sweet donut inspired by the fish pie, combining flavors of fish, mint, and citrus in a sweet pastry setting. pic.twitter.com/a8YHQSGerN — ꍞ𖤢ꚶ𖦪𖣠 ꛎꚶ𖢧𖣠𖢑ꛎ𖢧ꛎ (@neuroautomata) May 4, 2024

Aljotta - рибена супа с аромат на море и чесън

Алйота е една от онези супи, които не се опитват да бъдат сложни, а просто извличат максимум вкус от морето. Това е лека, но ароматна рибена супа, в която често има чесън, домати, ориз, пресни билки и лимон.

Тя е типична за Малта, защото е тясно свързана с рибарската традиция на острова и с идеята да се използва прясната дневна риба. Вкусът ѝ е едновременно прост и ярък - като добро крайбрежно ястие.

Основни съставки/приготвяне: Риба или рибен бульон, чесън, домати, ориз, магданоз, лимонов сок; вари се сравнително бързо, за да остане свежа.

The sound of one of Gozo's traditional dishes gets served for you to enjoy.



Watch as warming, traditional soup, Aljotta from the island gets poured into a nourishing bowl 🍲



Sound on for the ultimate escape to Gozo! 🎧#visitgozo #gozocuisine #traditionalfood pic.twitter.com/sZciACRW3Z — Visit Gozo (@VisitGozo) March 28, 2025

Bragioli - малтийските „маслини“, които всъщност не са маслини

Името beef olives може да подведе, защото в ястието няма маслини като основен продукт. Bragioli представлява рулца от телешко месо, пълнени с кайма, галета, бекон, яйца, билки и понякога черен дроб, след което се задушават в плътен сос.

Това е ястие с по-сериозен, почти неделен характер и добре показва как в малтийската кухня домашното готвене често е по-важно от ресторантската демонстрация. В него личат и британски, и средиземноморски влияния.

Основни съставки/приготвяне: Тънки телешки филии, плънка от кайма и галета, билки, яйца, бекон; рулцата се готвят бавно в сос.

Kapunata - лятото в малтийска чиния

Капуната често се сравнява със сицилианската капоната, но в малтийската ѝ версия има собствен характер. Това е зеленчуково ястие от патладжан, домати, чушки, каперси, лук и понякога маслини, което може да се сервира като гарнитура, предястие или леко основно.

Типично е за Малта, защото използва именно онези продукти, които Средиземноморието дава най-щедро - слънчеви зеленчуци, зехтин, каперси и свежи билки. В най-добрия си вид е през топлите месеци.

Основни съставки/приготвяне: Патладжан, домати, лук, чесън, каперси, чушки, зехтин; зеленчуците се задушават до плътен, ароматен микс.

Qagħaq tal-għasel - сладкишът с мед, който всъщност често е с тъмен сироп

Буквално името му означава „меден пръстен“, но в много съвременни версии плънката е по-скоро тъмна, лепкава смес от меласа, захар, цитрусови кори, подправки и понякога анасон. Това е традиционен сладкиш, особено популярен около празници и семейни събирания.

Той е типичен за Малта заради старинния си характер и заради вкусовия профил, в който сладостта се съчетава с подправки и цитрус - нещо, което много добре стои на островната кухня.

Основни съставки/приготвяне: Тесто, пълнеж от сироп, цитрусова кора, подправки, понякога мед или меласа; оформя се като пръстен и се пече.

Are you digging in to something traditional this festive period? Whether it's timpana, pastizzi, braġioli, qagħaq tal-għasel, or anything else at all, we want to hear about your Gozitan Christmas feast!



📸 @eatcraftedfoods



Read about it now: https://t.co/RX7zRp993d 👇 pic.twitter.com/CdkuxyqazG — Visit Gozo (@VisitGozo) December 21, 2024

Imqaret - пържени сладки, които ухаят на арабско влияние

Имкарет са малки сладкиши от тесто с пълнеж от фурми, често ароматизирани с анасон, канела, карамфил и цитрусова кора. Обикновено се пържат, което им дава хрупкава коричка и плътна, лепкава вътрешност.

Те са чудесен пример за това колко силно в малтийската кухня се усеща северноафриканското и арабското наследство. Това не е десерт, който ще объркате с типичен италиански сладкиш - вкусът му е по-дълбок, по-топъл и по-ориенталски.

Основни съставки/приготвяне: Тесто, паста от фурми, анасон, канела, цитрусова кора; оформя се на малки ромбове или правоъгълници и се пържи.

Малта е от редките държави, които не се нуждаят от огромна територия, за да оставят голямо впечатление. Тук в рамките на няколко дни можеш да минеш от праисторически храмове към барокови улици, от рибарско пристанище към скалист залез, от катедрала с Караваджо към тюркоазена лагуна, а междувременно да опиташ кухня, в която се срещат Средиземноморието, Сицилия, арабският свят и островната практичност. Малта не е просто спирка за слънце и плаж - тя е малка държава с голям характер, която умее да съчетава история, море, архитектура и вкус така, че да остане в паметта дълго след края на пътуването.