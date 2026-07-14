Правителството и търговските камари с общ план за повече инвестиции в България

П равителството и двустранните търговски камари обединяват усилия за популяризиране на България като конкурентна инвестиционна дестинация и за привличане на повече стратегически проекти в страната.

Това стана ясно по време на работна среща на вицепремиера и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев с представители на двустранните търговски камари в България.

„Разполагаме с всички необходими механизми за подкрепа на инвестициите, за създаването на работни места и за подпомагане на компаниите, които представлявате, така че България да бъде още по-конкурентоспособно място за правене на бизнес“, заяви Пулев.

По време на срещата той представи основните политики на правителството за подобряване на инвестиционната среда, привличане на стратегически инвеститори и изграждане на по-тясно партньорство между държавата и бизнеса.

„Отворени врати“ за бизнеса

Вицепремиерът подчерта, че една от основните цели на кабинета е да поддържа постоянен диалог с представителите на бизнеса.

„Политиката ни на „отворени врати“ е най-доброто доказателство за това. Искаме да имаме регулярни срещи, за да усещаме пулса на индустрията и бизнеса“, каза Пулев.

По думите му институциите вече разполагат с необходимите инструменти, за да подпомагат инвеститорите и развитието на българската икономика.

Нов механизъм за стратегическите инвеститори

Сред основните акценти на срещата беше представена реформата в инвестиционната политика и работата на новосъздадения Координационен съвет за насърчаване на инвестициите.

Съветът има за задача да осигурява по-добра координация между всички институции, които участват в процеса по реализация на големи инвестиционни проекти. В него са включени представители на министерства, агенции и държавни структури, свързани с инвестиционната политика.

„Успяхме да приключим реформата в областта на инвестиционната политика за изключително кратък период от време. Създадохме Централното координационно звено към Министерския съвет – нов механизъм, изграден въз основа на най-добрите европейски и международни практики“, заяви Пулев.

Той обясни, че целта е компаниите, които искат да инвестират в България, да получават по-бързо административно обслужване, особено когато става дума за стратегически производствени проекти с висока добавена стойност.

„Всички стратегически инвеститори, които желаят да инвестират в България, ще получават ускорено и приоритетно административно обслужване“, посочи икономическият министър.

По-малко администрация и нов закон за публично-частните партньорства

Сред темите, обсъдени от Координационния съвет за насърчаване на инвестициите, са намаляването на административната тежест, ограничаването на излишните регулации и създаването на нова законова рамка за публично-частните партньорства.

„В момента България практически няма действаща рамка за публично-частните партньорства. Разработваме изцяло нов закон, основан на най-добрите европейски практики“, заяви Пулев.

По думите му проектът се подготвя след анализ на успешни европейски модели и в партньорство с Европейската банка за възстановяване и развитие.

Целта е да бъде създадена по-предвидима среда за реализиране на големи инфраструктурни и инвестиционни проекти, които изискват участие както на държавата, така и на частния сектор.

Бизнесът: България трябва да бъде по-видима за инвеститорите

Вицепремиерът призова двустранните търговски камари да се включат активно в усилията за привличане на нови инвеститори и за подобряване на бизнес климата.

„Започнахме срещи с всички заинтересовани страни, за да чуем вашето мнение. Искаме да разберем кои проблеми – както общи, така и специфични за отделните отрасли – трябва да бъдат решени от правителството“, каза той.

Представителите на търговските камари заявиха готовност да бъдат партньор на държавата в процеса по популяризиране на България като инвестиционна дестинация и привличане на стратегически компании.

Участниците се обединиха около необходимостта от редовен диалог между институциите и международната бизнес общност като ключов фактор за повишаване на конкурентоспособността на българската икономика.

В срещата участваха още заместник-министрите на икономиката, инвестициите и индустрията Михаела Карадимова и Красимир Якимов.