Финал преди финала: Ямал и Мбапе повеждат Испания и Франция в яростна война

Ф утболният свят е на път да стане свидетел на сблъсъка, който чакаше отдавна. Франция и Испания ще възобновят едно от най-интригуващите съперничества в международния футбол в Далас във вторник, като залогът е място на финала на Световното първенство.

Шампионите от 2018 г. Франция се стремят да достигнат до трети пореден финал, докато победителите от 2010 г. Испания се борят да станат едва четвъртия отбор в историята, който притежава едновременно световната и европейската титла.

И двата състава преливат от талант, но всички погледи ще бъдат насочени към двама души на терена: Килиан Мбапе и Ламин Ямал.

Световният пробив на Мбапе дойде на Световното първенство през 2018 г., когато неговият бърз дубъл помогна на Франция да победи Аржентина на Лионел Меси на осминафиналите по пътя към спечелването на втората шампионска звезда за страната, пише Би Би Си (BBC).

Засенчването на един от най-великите играчи на всички времена беше първият индикатор, че на хоризонта се задава смяна на караула, но сега вече има нова световна звезда.

Осем години по-късно тийнейджърът Ламин Ямал се стреми да повтори това, което Мбапе направи с Меси, и да избухне на най-голямата сцена след сравнително тихото си дебютно Световно първенство до момента.

19 Year Old Lamine Yamal Has Beaten

Kylian MBappe 7-8 Times In A Row

Preventing Him From Winning 5-6 Trophies.



The Star Boy AURA 🥶🫡



💀 Spain vs France 💀 pic.twitter.com/OrvNfi5dui — Kinny_Roberrt 🇦🇷 (@Kinny_Here) July 14, 2026

„Мбапе ще стане най-великият играч, когото някога сме имали“

Трудно е да се отрече фактът, че в момента Мбапе е най-добрият футболист в света. След като отбеляза 42 гола в 44 мача за Реал Мадрид миналия сезон, превръщайки се в голмайстор както на Ла Лига, така и на Шампионската лига, той помогна за утвърждаването на френската атака като най-страховитата на това Световно първенство.

Вторият най-скъп играч в историята води в надпреварата за „Златната обувка“ заедно с Меси с осем гола в шест мача и има повече голови участия (11) от всеки друг футболист на турнира. Със своите 19 гола общо на световни финали, ако не беше Меси (с 20), Мбапе щеше да бъде водещият голмайстор на Световните първенства за всички времена, след като вече надмина дългогодишния рекорд на Мирослав Клозе (16 гола).

Единственото петно в биографията му е, че въпреки двата си великолепни индивидуални сезона в Реал Мадрид, той все още не е спечелил голям трофей в испанската столица. След като вкара в първия си финал на Световно първенство, Мбапе отбеляза хеттрик във втория си, но тогава в крайна сметка се оказа на губещата страна.

Това лято 27-годишният капитан изпревари Оливие Жиру като най-добрия голмайстор на Франция за всички времена и вече има 64 гола в 104 мача. „За мен това е просто амбиция и увереност“, сподели Жиру пред „BBC Match of the Day“, когато беше попитан за забележителния възход на Мбапе. „Той знае накъде иска да стигне. Той е лидер и още от много ранен етап се виждаше, че се чувства изключително спокойно на терена. Беше зрял за възрастта си“, добави Жиру.

Мбапе иска да подобри всеки възможен рекорд, но само ако това служи на колектива – не е тайна, че той е обсебен от идеята да изравни рекорда на Пеле от три триумфа на Световни първенства. „Той изнесе този отбор на плещите си през три поредни Световни първенства, в които беше ключовият играч“, казва френският футболен журналист Люк Ентуисъл.

Tonight we go against referees and FIFA again.

Believe in Mbappe 🇲🇫🐐pic.twitter.com/3E6htb4sNG — Rijul (@RIJUL_RMFC) July 9, 2026

И все пак, след като пристигането му в Мадрид съвпадна с два поредни сезона без трофеи за „кралския клуб“, той дойде на това Световно първенство с огромно желание да се докаже. „Той записа страхотни статистически показатели, но възприятието във Франция и в чужбина е, че той понякога е играч, който вреди на колектива. Говореше се, че трябва да тича повече без топка и да върши повече защитна работа. Той обаче приложи това на практика. Начинът, по който Франция отнема топката високо по терена на този турнир, нямаше да бъде възможен в противен случай“, добавя Ентуисъл.

Зинедин Зидан и Мишел Платини са широко смятани за двамата най-велики френски футболисти на всички времена, но експертът по френски футбол Жулиен Лоранс вярва, че Мбапе ще ги надмине. „Предричам му да бъде номер едно до края на кариерата си. Предстои му поне още едно Световно първенство след това, както и Европейско първенство, така че той вероятно ще стане най-великият играч, когото някога сме имали“, категоричен е Лоранс.

„Следващите 15 години принадлежат на Ламин Ямал“

Ламин Ямал навърши 19 години едва в понеделник, но вече е най-добрият млад нападател на планетата. Пробивният му сезон 2023/24 с Барселона приключи с включването му в състава на Испания за Евро 2024. Подобно на Мбапе през 2018 г., той блесна на първия си голям форум и вдъхнови отбора си за европейския триумф.

Миналата година той остана втори в класирането за „Златната топка“ едва на 18-годишна възраст, но контузия на подколянното сухожилие, получена през април, наруши подготовката му за Световното първенство.

Със само един гол в пет мача като титуляр, той със сигурност не блести толкова ярко на този турнир, колкото Мбапе, Меси или Джуд Белингам. „Искам от него да бъде спокоен. Той съзря миналата година. Сега е на 19. Представете си, просто му казах да бъде спокоен, да се наслаждава и да забрави за всякакво безпокойство. Той трябва да се наслаждава на футбола си. Големият ден за Ламин на това Световно първенство тепърва предстои“, каза селекционерът Луис де ла Фуенте.

Липсата на оптимална физическа форма у Ламин Ямал и Нико Уилямс принуди Луис де ла Фуенте леко да промени стила на Испания – европейските шампиони сееха хаос по крилата благодарение на скоростта си, докато настоящият състав дава изявен приоритет на контрола върху топката.

Lamine Yamal last time out against France. pic.twitter.com/eImqqj6ds1 — 𝐕𝐚𝐫𝐭𝐢𝐜𝐨 (@Varticoo) July 14, 2026

„Това означава, че Ламин Ямал работи в много по-тесни пространства, срещу повече защитници, които се удвояват срещу него, и при по-малко обща динамика в играта на Испания. Така че в известна степен е логично той да не изглежда толкова зашеметяващо. Това, от което Де ла Фуенте и Испания имат нужда от него – залагайки на контрола и солидната защита – са два или три момента на мач, в които той да разбалансира противниковата отбрана. Досега той горе-долу се справя с тази задача“, казва испанският футболен журналист Рюрид Барлоу.

Де ла Фуенте затвърди тази идея, преди Ламин Ямал да спечели най-много индивидуални дуели от всички свои съотборници при победата на четвъртфиналите срещу Белгия. „Това е моментът за него. Не е моментът да вкара 10 гола, а моментът да бъде решаващ в решителните мачове“, каза треньорът.

Силата на този отбор на Испания се корени в колектива, но въпреки това се усеща изключително уважение към 19-годишния футболист. „Понякога забравяме възрастта му и може би изискваме твърде много от него, но той е толкова способен“, написа в „The Athletic“ Шави, който даде на Ламин Ямал дебюта му в първия отбор на Барселона.

„Той притежава такава способност да прави толкова много неща на терена, че влиянието му нарасна драстично. Съотборниците му го търсят много повече. Когато има проблеми в различни моменти от мача, топката винаги отива при Ламин. Той е лидер на терена, който прави разликата на толкова млада възраст – нещо, което сме виждали само при Лионел Меси, Диего Марадона, Пеле и може би Роналдо (Назарио). Следващите 15 до 20 години принадлежат на Ламин, стига той самият да го поиска“, категоричен е Шави.

Директно сравнение

Няма съмнение, че Мбапе се представя много по-добре от Ламин Ямал пред гола това лято. Французинът е отбелязал осем гола от своите 30 удара (27% успеваемост), докато Ламин Ямал е реализирал само един от своите 23 удара (само 4%).

Мбапе е направил три асистенции срещу нито една за Ламин Ямал и е създал с 11 голови шанса повече. Въпреки това крилото на Испания го изпреварва по отношение на показателя за очаквани асистенции (xA). Това подсказва, че Ямал всъщност е създал по-чисти възможности, но съотборниците му просто не са били толкова прецизни при завършващия удар.

Ламин Ямал е бил много по-успешен в дриблирането, като е направил двойно повече успешни преминавания от френския нападател, докато същевременно е работил по-здраво в защита – направил е осем шпагата срещу само един на Мбапе и е отнемал топката високо по терена два пъти по-често от него.

Въпреки че Франция и Испания са се срещали само веднъж преди на Световно първенство – когато Франция прави обрат за победа с 3:1 на осминафиналите през 2006 г. – Мбапе и Ламин Ямал вече имат история от преки сблъсъци на големи турнири.

Ламин Ямал отбеляза зашеметяващ изравнителен гол, когато Испания направи обрат, за да спечели с 2:1 на полуфиналите на Евро 2024. Миналото лято младежът се разписа два пъти, а Мбапе – веднъж, когато Испания надделя с 5:4 в интригуващ полуфинал от Лигата на нациите на УЕФА.

Испанецът е си тръгвал като победител в осем от последните си 10 мача срещу Мбапе, въпреки че французинът е отбелязал невероятните девет гола в тези 10 срещи в сравнение с шестте на Ламин Ямал.

Последното издание на това разрастващо се съперничество несъмнено е най-важното досега – от победителя ще се очаква да вдигне Световната купа в Ню Джърси на 19 юли.