Европрокуратурата разследва схема за ДДС измами за близо 47 млн. евро с връзки към България

Европейската прокуратура (EPPO) разследва мащабна схема за т.нар. верижни (каруселни) ДДС измами, свързана с търговията с малки електронни устройства в няколко държави от Европейския съюз. Сред страните, в които са действали разследваните дружества, е и България. За случая съобщават гръцки медии, позовавайки се на информация от Европейската прокуратура.

Акция в България и още страни от ЕС срещу огромна схема за измами с ДДС

Έφοδοι σε Αττική και Καστοριά για υπόθεση απάτης τύπου «carousel» στο εμπόριο ηλεκτρονικών ειδών. Δέσμευση μεγάλων χρηματικών ποσών και πολυτελών οχημάτωνhttps://t.co/OPYQkldIYz — SKAI.gr (@skaigr) July 14, 2026

По данни на разследващите предполагаемата престъпна схема е нанесла щети за най-малко 46,9 млн. евро на гръцкия и европейския бюджет. Миналата седмица са извършени претърсвания в област Атика и района на Кастория – както в офиси на проверявани дружества, така и в домовете на техните управители.

Разследването обхваща периода 2021–2025 г. Според Европейската прокуратура е разкрита мрежа от компании, регистрирани в Гърция, България, Кипър и Чехия, използвани за трансгранична търговия с електронни устройства с цел избягване на плащането на ДДС.

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Как действа схемата

Т.нар. каруселна ДДС измама е една от най-сложните форми на данъчни престъпления в Европейския съюз. Тя използва освобождаването от ДДС при вътреобщностната търговия, като едни и същи стоки многократно се препродават между свързани фирми в различни държави.

В схемата участват и т.нар. „липсващи търговци“ – дружества, които начисляват ДДС, но не го внасят в бюджета, след което прекратяват дейността си или изчезват. В някои случаи се подават и искания за възстановяване на данък, който реално никога не е бил платен.

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Запорирани криптоактиви и луксозни автомобили

До момента разследващите са установили невнесени данъчни задължения за 46,9 млн. евро. Проверява се и допълнителна сума от 24,2 млн. евро, за която има съмнения, че не е била декларирана или внесена пред данъчните власти.

При обиските са иззети голямо количество документи, счетоводни книги и електронни носители на информация. Конфискувани са още 99 000 евро в брой и три луксозни автомобила.

Властите са наложили запор и върху криптоактиви за около 900 000 евро, както и върху други цифрови активи на стойност приблизително 4,5 млн. евро. Според гръцките власти това е най-мащабната операция по замразяване на дигитални активи, извършвана досега в страната.

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Откриването на криптоактивите е станало чрез специализирани методи за дигитална криминалистика, които са позволили проследяването на активи, разпределени в сложни блокчейн инфраструктури.

Разследването на Европейската прокуратура продължава и обхваща съмнения както за данъчни престъпления, така и за пране на пари. Засега не се съобщава за повдигнати обвинения или извършени арести.