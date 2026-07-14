Шишков: Започваме ремонт на „пътя на позора“ към Видин, Северозападът вече е приоритет

М инистърът на регионалното развитие и благоустройството арх. Иван Шишков даде старт на нова инициатива за възстановяване на пътната инфраструктура в Северозападна България. На среща с кметовете на Видин, Лом, Оряхово, Мизия и Вълчедръм той обяви, че предстои ремонт на четири участъка от пътя между Видин и Оряхово – едно от най-компрометираните трасета в страната.

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По думите на министъра целта е да започне дълго отлаганото обновяване на инфраструктурата в региона, който години наред е изоставал по отношение на държавните инвестиции.

„Започваме поредната инициатива за възстановяване на разпадналата се инфраструктура в България. Наследството, което заварихме, са пътища в окаяно състояние и обществени поръчки, проведени преди нас“, заяви Шишков след срещата.

Ремонтите започват след координация с общините

Регионалният министър обясни, че местните власти са били поканени, за да потвърдят готовността си да съдействат за изпълнението на проектите.

„Попитахме кметовете готови ли са и искат ли да направим тези ремонти. Разбира се, строителните дейности ще създадат временни затруднения, но след тях инфраструктурата ще бъде значително по-добра“, посочи той.

Според Шишков ремонтите ще бъдат извършени при спазване на всички законови изисквания – с одобрени инвестиционни проекти, разрешения за строеж и независим строителен надзор.

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Европейско финансиране и строг контрол

Министърът подчерта, че проектите ще се реализират с европейски средства и предупреди, че прекратяването на вече проведени обществени поръчки би застрашило финансирането и би довело до години съдебни спорове.

„Не можем да си позволим да прекратяваме тези обществени поръчки, да влизаме в съдебни спорове години наред и да загубим европейско финансиране. Това би означавало да върнем държавата в хаос и да блокираме развитието на инфраструктурата“, заяви той.

По думите му правителството няма да допуска компромиси с качеството на изпълнението.

„Единственото, което ще направим, е изключителен контрол върху всички следващи обществени поръчки. Искаме повече конкуренция, повече участници и по-добри условия за избор“, каза Шишков.

„Пътят на позора“ и изоставеният Северозапад

Регионалният министър отправи остри критики към начина, по който през последните години е била развивана инфраструктурата в Северозападна България.

„Нарекох пътя до Видин „път на позора“, но истината е, че целият регион е бил управляван по позорен начин. Това е почти граничещо с геноцид отношение към Северозапада“, заяви той.

Шишков увери, че регионът вече ще бъде сред основните приоритети на държавата.

„Оттук нататък Северозападът няма да бъде забравен“, подчерта министърът.

Той съобщи още, че през следващата седмица Министерството на регионалното развитие ще представи публично всички договори за инфраструктурни проекти, подписани до момента.

„Ще ви представя всички договори – фирма по фирма. Искам да е ясно кой, кога, какво и как е подписвал. Ние нямаме любими фирми, но имаме любима държава“, заяви Шишков.

Според него натрупаните проблеми трябва да бъдат решавани по законен начин, без да се стига до блокиране на строителството и загуба на европейски средства.

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Кметовете: Добрата инфраструктура е ключът към развитието

Кметът на Видин д-р Цветан Ценков приветства инициативата на регионалното министерство и определи подобряването на транспортната свързаност като най-важната предпоставка за икономическото развитие на Северозапада.

По думите му трасето Видин – Ботевград, известно като „пътя на позора“, има стратегическо значение не само за региона, но и за връзката на България с европейските транспортни коридори.

„Лошата инфраструктура години наред е сред основните причини за икономическото изоставане на Северозападна България“, посочи Ценков и добави, че общините са готови да окажат пълно съдействие за реализирането на проектите.

Кметът на Оряхово Росен Добрев също акцентира върху необходимостта от спешни ремонти на държавните пътища.

По думите му някои отсечки са в толкова лошо състояние, че затрудняват придвижването дори на линейки и противопожарни автомобили.

Добрев заяви, че за местната власт е по-важно ремонтите да бъдат извършени качествено и под постоянен контрол, отколкото коя фирма ще ги изпълнява. Той настоя Агенция „Пътна инфраструктура“ да осъществява ежедневен надзор върху строителните дейности.

В заключение министър Шишков уточни, че част от обектите ще се изпълняват по инженеринг, като след възлагането ще бъде доразработена проектната документация. За останалите участъци вече има готови проекти, които ще бъдат актуализирани, тъй като дълго време не е имало развитие по тях.