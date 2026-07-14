Свят

Жестоката юлска гореща вълна е отнела живота на до 14 000 европейци

Анализ показва смъртните случаи в шестте най-тежко засегнати държави

14 юли 2026, 11:52
Термометър показва над 40°C по време на смъртоносната гореща вълна в Европа
Екстремна жега: Термометър показва над 40°C   
Източник: Istock
  • До 14 000 души може да са починали допълнително в Западна Европа по време на юлската гореща вълна, според анализ на POLITICO. Най-засегнати са Германия (около 6800 смъртни случая), Великобритания (около 2200), Франция (около 2000) и Белгия (1740).
  • Горещата вълна от 18 юни до 1 юли счупи температурни рекорди, като учените посочват, че подобни екстремни стойности са станали много по-вероятни заради климатичните промени.
  • Властите предупреждават, че реалният брой жертви може да е по-висок, тъй като горещините не причиняват смърт само чрез топлинен удар, а и чрез влошаване на сърдечни, белодробни и други хронични заболявания.

Рекордната гореща вълна от миналия месец е отнела живота на хиляди хора в Западна Европа, превръщайки се в едно от най-смъртоносните климатични бедствия на континента.

Предварителните официални данни за смъртността и оценките на изследователи от шестте най-тежко засегнати държави показват, че най-малко 14 000 души са починали допълнително в периода на екстремните горещини, според анализ на POLITICO.

Горещата вълна, която започна около 18 юни и продължи до 1 юли, счупи температурни рекорди в няколко държави. Учени установиха, че тези необичайно високи температури на практика биха били невъзможни без предизвиканите от човешката дейност климатични промени, свързани с изгарянето на изкопаеми горива.

Данните, анализирани от POLITICO, включват около 2000 допълнителни смъртни случая във Франция, 1740 в Белгия, 6800 в Германия и 480 в Нидерландия, както и 810 смъртни случая, конкретно свързани с горещините в Испания, и приблизително 2200 починали вследствие на високите температури във Великобритания.

Отделен набор от данни, публикуван в понеделник от EuroMOMO, система за наблюдение на смъртността, подкрепяна от Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията и Световната здравна организация, показва, че 27-те държави членки са регистрирали 10 650 допълнителни смъртни случая между 22 и 28 юни. Тези данни все още могат да бъдат променени, тъй като постъпва допълнителна информация.

Допълнителните смъртни случаи представляват увеличението на броя на починалите спрямо средните нива. Въпреки че показателят включва смъртни случаи от всички причини, той се използва за бърза оценка на последиците от горещите вълни. Точното установяване на броя на починалите вследствие на високите температури е сложен процес, тъй като горещините причиняват смърт не само чрез топлинен удар, но и чрез влошаване на вече съществуващи заболявания.

„Напълно вероятно е тези стойности да са свързани предимно с горещините“, заяви Ласе Скафте Вестергор, главен лекар в Държавния серумен институт на Дания, който поддържа EuroMOMO, коментирайки резултатите на системата.

„В момента в Европа няма други очевидни обяснения или заплахи за общественото здраве, които биха могли да обяснят това. А числата са наистина необичайни по отношение на мащаба си“, каза той.

Данните на EuroMOMO не включват разбивка по отделни държави, но службата отбелязва, че допълнителната смъртност е била особено висока във Франция и Белгия в края на юни.

Междувременно някои от най-тежко засегнатите държави в Западна Европа публикуваха през последните дни предварителни данни за допълнителната смъртност, докато в други учени направиха първи оценки за броя на жертвите.

Голям ръст на смъртността - Белгия и Франция в климатичен кошмар

  • Франция

Във Франция, където температурите надхвърлиха 40 градуса по Целзий, здравната агенция на страната съобщи в началото на юли, че са регистрирани 2025 допълнителни смъртни случая между 22 и 28 юни. Това представлява увеличение от 29% спрямо предходната седмица. Повечето от тези допълнителни смъртни случаи са настъпили при хора на възраст 45 години или повече.

Регионът Ил дьо Франс, който включва Париж, е регистрирал особено голям скок в смъртността през тази седмица - с 619 допълнителни смъртни случая, което съответства на увеличение от 62,8%. Здравната агенция предупреди, че тази стойност може да е подценена.

Жегата във Франция - термометър и Айфеловата кула по време на гореща вълна.
Жегата във Франция - термометър и Айфеловата кула по време на гореща вълна. Източник: iStock/GettyImages
  • Белгия

В Белгия институтът за обществено здраве Sciensano съобщи в сряда, че е регистрирал 1747 допълнителни смъртни случая между 18 юни и 1 юли. Най-тежко засегнат е френскоговорящият регион Валония, където са отчетени 919 допълнителни смъртни случая или увеличение от 76%.

Въпреки че възрастните хора са най-застрашени от смърт по време на горещи вълни, Sciensano отбелязва, че 280 от допълнителните смъртни случаи са сред хора под 65 години. Институтът допълва, че това е най-смъртоносната гореща вълна в Белгия от началото на воденето на статистика през 2000 г.

На снимката е уловен радостен момент по време на силна лятна жега в Белгия Дете в ярко червен бански костюм скача с разперени ръце и крака над водни струи, които излизат от фонтан на градски площад.
На снимката е уловен радостен момент по време на силна лятна жега в Белгия Дете в ярко червен бански костюм скача с разперени ръце и крака над водни струи, които излизат от фонтан на градски площад. Източник: ЕПА/БГНЕС
  • Германия

Германия е регистрирала 6800 допълнителни смъртни случая през седмицата от 22 до 28 юни, според националната статистическа служба.

Органът за обществено здраве на страната, Институтът „Роберт Кох“ (RKI), също е разработил модел за оценка на смъртността, свързана с горещините. Миналата седмица той изчисли, че 5100 смъртни случая през 2026 г. досега могат да бъдат свързани с високите температури, като огромната част от тях са настъпили по време на горещата вълна през юни.

Институтът допълни, че тези стойности може да са подценени.

Разхлаждане от жегата: Мъж се къпе във фонтан по време на гореща вълна в Германия.
Разхлаждане от жегата: Мъж се къпе във фонтан по време на гореща вълна в Германия. Източник: БТА
  • Испания

Между 18 и 30 юни Испания е регистрирала 812 допълнителни смъртни случая, които могат да бъдат пряко свързани с причини, породени от горещините, според системата за наблюдение на Института „Карлос III“, национална публична изследователска организация.

Докато Испания преживя изключителни горещини, с температури значително над 40 градуса в някои райони, по-голям дял от испанските домакинства разполагат с климатизация, около 40% спрямо средно 20% за Европа като цяло.

Гореща вълна в Европа: Възрастен мъж се разхлажда с вода от улична чешма в Испания.
Гореща вълна в Европа: Възрастен мъж се разхлажда с вода от улична чешма в Испания. Източник: ЕПА/БГНЕС
  • Нидерландия

В Нидерландия националният институт за обществено здраве регистрира 480 допълнителни смъртни случая през седмицата от 22 до 28 юни, но предупреди, че „пълната картина“ ще стане ясна едва след получаването на допълнителни данни след няколко седмици.

Повечето от смъртните случаи са били сред хора на възраст над 80 години, съобщи институтът.

Хора се разхлаждат с вода на открито под жаркото слънце.
Хора се разхлаждат с вода на открито под жаркото слънце. Източник: БТА/АП
  • Великобритания

Учени съобщиха в понеделник, че са изчислили, че 2200 души са починали вследствие на причинени от горещините фактори в Англия и Уелс между 18 и 28 юни.

Общо през май и юни се смята, че 2700 души са починали в резултат на високите температури, според изследователите, сред които има учени от Имперския колеж в Лондон, Британската метеорологична служба и Лондонското училище по хигиена и тропическа медицина.

Те също така изчисляват, че 42% от тези смъртни случаи могат да бъдат свързани с повишаването на температурите, причинено от климатичните промени.

„Тези рекордни горещи вълни отново показват, че климатичната криза не е заплаха за бъдещето, а реалност в настоящето“, заяви британският министър на енергетиката Ед Милибанд в отговор на резултатите.

Рекордна жега във Великобритания: Туристи пред Биг Бен
Рекордна жега във Великобритания: Туристи пред Биг Бен Източник: БТА
  • Как да се предпазим от горещините?

Предпазването от горещини обхваща набор от превантивни мерки, целящи да намалят риска за здравето по време на периоди с екстремно високи температури, известни като горещи вълни. Продължителното излагане на жега може да натовари значително човешкия организъм, особено сърдечно-съдовата система, и да доведе до сериозни състояния като дехидратация, топлинно изтощение и животозастрашаващия топлинен удар. Най-уязвими са възрастните хора, малките деца, бременните жени и хората с хронични заболявания.

Основен аспект на защитата е поддържането на адекватна хидратация. Препоръчва се прием на големи количества вода през целия ден, дори без усещане за жажда. Трябва да се избягват напитки, съдържащи:

  1. алкохол,
  2. кофеин и
  3. големи количества захар, тъй като те могат да ускорят дехидратацията.

Хранителният режим е добре да включва леки и хладни храни като:

  1. плодове,
  2. зеленчуци и
  3. салати, докато консумацията на тежки и мазни ястия, които повишават вътрешната телесна температура, е препоръчително да се ограничи.

За да се избегне прегряване, е важно да се ограничи излагането на пряка слънчева светлина. Препоръчително е да се избягват дейности на открито в най-горещите часове на деня, обикновено между 11:00 и 17:00 часа. Ако излизането е наложително, трябва да се търси сянка и да се носи подходящо облекло - леки, широки дрехи от естествени материи в светли цветове, които отразяват слънчевата светлина. Защитата на главата с шапка и използването на слънцезащитен крем са задължителни.

Поддържането на хладна среда в дома също е от ключово значение. През деня прозорците е добре да бъдат затворени и покрити с щори или завеси, за да се блокира навлизането на топлина. Помещенията могат да се проветряват рано сутрин или късно вечер, когато температурите са по-ниски. Използването на климатици и вентилатори спомага за комфорта, а взимането на хладни душове или вани ефективно понижава телесната температура.

Разпознаването на симптомите на прегряване е от съществено значение. Топлинното изтощение се характеризира със слабост, бледа и потна кожа, главоболие и мускулни крампи. При такива признаци е необходимо незабавно преместване на хладно място и прием на течности. Топлинният удар е много по-сериозно състояние с признаци като гореща, суха и зачервена кожа, висока температура, объркване и възможна загуба на съзнание, което налага незабавна медицинска помощ.

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