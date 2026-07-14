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Триумфално завръщане: Риана взриви сцената след 3-годишно отсъствие

Риана направи грандиозно завръщане на сцената, подкрепяйки Джей Зи на концерта му в Ню Йорк. Певицата събра погледите с дръзка кожена визия от Saint Laurent и обувки на 11-сантиметров ток

14 юли 2026, 12:20
Триумфално завръщане: Риана взриви сцената след 3-годишно отсъствие
Риана изнася концерт в „Стейпълс Център“ през 2013 г. в Лос Анджелис, Калифорния   
Източник: Getty

М узикалната икона Риана направи грандиозно и дългоочаквано завръщане на сцената след тригодишна пауза. Изпълнителката на „Where Have You Been“ се присъедини към своя дългогодишен ментор и колаборатор Джей Зи (Jay-Z) по време на финалната вечер от мегаконцертите му на стадион „Янки“ в Ню Йорк.

Специалното събитие отпразнува 30-годишнината от емблематичния албум на рапъра „Reasonable Doubt“ и 25 години от премиерата на „The Blueprint“. На сцената през уикенда се качиха още куп мегазвезди, сред които Бионсе, Фарел Уилямс, Ъшър и Нас, но именно появата на Риана се превърна в абсолютната сензация на вечерта.

Кожа, кожи с косъм и 5 колана от Saint Laurent

За първата си публична изява на сцена от 2023 г. насам (когато пя на Оскарите и взриви полувремето на Супербоул), Риана заложи на изключително дръзка и скъпа визия, изцяло дело на модния гигант Saint Laurent (от дизайнера Антъни Вакарело).

Певицата се появи в черен кожен топ с дълги ръкави, декориран с еко пух по раменете, съчетан с кожени панталони тип капри. Истинският акцент в тоалета ѝ обаче бяха аксесоарите:

  • 5 колана наведнъж: Риана демонстрира моден нюх, като опаса талията си с пет различни колана на марката – от крокодилска кожа, гладка кожа и метални верижки с логото на бранда.
  • Обувки за $1200: Тя превзе сцената за съвместния им хит „Run This Town“ на главозамайващи 11-сантиметрови токчета. Моделът Vendôme slingback от лачена телешка кожа се отличава с екстремно заострен връх и се продава на дребно за 1200 долара.
  • Визията беше завършена с емблематичните за марката слънчеви очила модел SL963.

Историческото шоу в Бронкс постави началото на поредица от юбилейни концерти на Джей Зи, като следващите спирки от турнето ще бъдат в Париж и Лондон, където феновете се надяват отново да видят Риана на сцената.

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