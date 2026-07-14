Шефът на германските ВВС предупреждава: Европа „няма време“ да се противопостави на Путин без американски оръжия

Германия трябва да продължи да купува американски оръжия, включително изтребители F-35, за да запълни спешни военни нужди и да противодейства на заплахата от Русия, заяви началникът на германските ВВС ген. Холгер Нойман.

Европа развива собствена отбранителна индустрия, но това ще отнеме години, докато въоръжените сили имат нужда от готови системи сега. Берлин вече е поръчал 35 F-35A за 8,3 млрд. евро, а обсъжда покупката на още 15 самолета.

Германия търси баланс между американските технологии и европейската независимост в отбраната. Проектът за европейски изтребител от шесто поколение FCAS е в застой заради спорове между Airbus и Dassault, но Берлин не се отказва от идеята за собствен боен самолет след 2035 г.

Германия трябва да продължи да купува доказани оръжейни системи, включително изтребители от САЩ, за да противодейства на заплахата от Владимир Путин, докато Европа изгражда собствена отбранителна индустрия в дългосрочен план. Това заяви пред POLITICO началникът на германските военновъздушни сили.

„Ако задачата пред военновъздушните сили или пред въздушните сили на НАТО е да бъдат готови възможно най-скоро, може да се наложи да закупим налични на пазара системи“, каза генерал-лейтенант Холгер Нойман в интервю.

По думите му тези системи може да не отговарят напълно на всички изисквания на Германия, но въпреки това могат да бъдат „най-доброто нещо, което можете да купите сега за следващите няколко години“.

„Разработването на собствени способности отнема време. В момента нямаме време“, подчерта Нойман.

Коментарите му идват на фона на усилията на Европейския съюз да насочи по-голяма част от разходите за отбрана към европейски производители, намалявайки зависимостта от големи американски доставчици, докато европейските държави ускорено увеличават военния си потенциал, за да възпират Русия.

Европейският съюз използва нови финансови инструменти, за да насърчи държавите членки да правят съвместни покупки и да укрепят отбранително-промишлената база на блока. Новите правила за финансирани от ЕС проекти ограничават участието на държави извън съюза, включително САЩ, до не повече от 35% от стойността на даден проект, решение, което предизвика недоволство сред американски представители.

Германия обмисля да закупи още 8 изтребителя Ф-35 (СНИМКИ)

Въпреки това стремежът на ЕС към развитие на собствена отбранителна индустрия е дългосрочен, докато нуждите на военните са непосредствени.

Нойман заяви, че европейската индустрия разполага със сериозни способности, но не е развивала авангардни технологии със същото темпо като Съединените щати. Целта сега е да бъдат преодолени непосредствените пропуски, без да бъдат изоставяни европейските проекти.

Най-ясният пример за това е американският изтребител F-35 Lightning II на компанията Lockheed Martin. През декември 2022 г. Берлин одобри покупката на 35 стелт изтребителя F-35A на стойност 8,3 милиарда евро. Самолетите ще заменят остарелия флот от Tornado, който изпълнява ролята по носене на американски ядрени бомби в рамките на споразуменията на НАТО за споделяне на ядрения потенциал.

Първият германски самолет трябва да излезе от производствената линия в САЩ през септември, заяви Нойман. Очаква се първите изтребители да пристигнат във военновъздушната база Бюхел в Западна Германия до края на 2027 г., след повече от година обучение на пилоти в САЩ.

„В рамките на Луфтвафе има идеи за закупуване на още F-35. Решението, разбира се, е на Министерството на отбраната. Все още обаче няма взето решение“, каза той.

По-рано POLITICO съобщи, че германското правителство е предвидило повече от 2 милиарда евро за допълнителни 15 самолета, което би увеличило планирания флот от 35 на 50 изтребителя.

Дискусията придоби допълнителна спешност, след като през юни Германия и Франция се отказаха от плановете си съвместно да разработят изтребителя от шесто поколение, който е в основата на проекта Future Combat Air System (FCAS). Причината бяха спорове между Airbus и Dassault Aviation за лидерската роля и разпределението на производствените дейности.

Германия иска да купи стелт изтребители Ф-35

Нойман подчерта, че по-широката концепция на FCAS не е непременно прекратена.

„Единственото решение, което е взето, е, че няма да изграждаме заедно пилотиран команден изтребител“, каза той.

Германия също така закупува още една партида изтребители Eurofighter, които трябва да бъдат доставени между 2031 и 2034 г. Нойман обаче заяви, че след този период не трябва да има нови покупки на самолети от четвърто поколение.

„Всичко след това, или започващо през 2035 г., трябва да бъде пето поколение или по-напреднало“, каза той.

По думите му окончателното решение трябва да остане европейско, било чрез присъединяване към вече съществуващ проект, или чрез разработване на нов самолет с партньори.

Нито един от двата варианта обаче вероятно няма да доведе до създаването на нов изтребител до 2035 г.

„Въпросът е какво ще се случи междувременно“, заяви Нойман.

EXCLUSIVE: Germany needs to keep buying proven weapons like jet fighters from the U.S. to counter the threat from Vladimir Putin even as Europe builds up its own long-term defense industry, the country's air force chief told POLITICO.https://t.co/Tv1o8TR6rX — POLITICOEurope (@POLITICOEurope) July 14, 2026

Кой е Холгер Нойман?

Холгер Нойман е германски генерал-лейтенант и от май 2025 г. е инспектор на германските военновъздушни сили - най-висшият команден пост във военновъздушните сили (Luftwaffe). Той наследява на поста генерал-лейтенант Инго Герхарц.

Биография

Роден: 10 септември 1968 г. в Улм, Германия. Военна кариера: Постъпва в Бундесвера през 1988 г. Първоначално служи в сухопътните войски като парашутист, а през 1989 г. преминава към ВВС. Пилотска подготовка: Обучава се за боен пилот в Германия и САЩ. Летял е на различни типове самолети, включително Tornado и Eurofighter. Има над 2800 летателни часа като военен пилот. Образование: Завършва генералщабния курс на Академията на Бундесвера в Хамбург (2001 - 2003 г.).

Основни позиции

Сред най-важните му назначения са:

командир на Taktisches Luftwaffengeschwader 74 в Нойбург ан дер Донау; работа в германското Министерство на отбраната; военен асистент на върховния съюзен командващ на НАТО в Европа (SACEUR); директор по подготовката във Военната академия на Бундесвера; командир на летателните формирования на Luftwaffe.

През септември 2024 г. поема командването на летателните формирования на германските ВВС, а през май 2025 г. става началник на Luftwaffe.

Защо е важен в момента?

Назначението на Нойман идва в период, в който Германия променя военната си политика след руската инвазия в Украйна. Като ръководител на Luftwaffe той отговаря за подготовката на германските ВВС за колективната отбрана на НАТО, модернизацията на авиацията и въвеждането на нови системи като американските изтребители F-35 и европейските бъдещи бойни авиационни проекти.