Пешеходка е с опасност за живота след катастрофа в Свищов

В ъзрастна жена е в тежко състояние след пътен инцидент в Свищов, съобщиха от Областната дирекция на МВР във Велико Търново.

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Произшествието е станало около 10:00 часа във вторник. По първоначална информация лек автомобил, управляван от възрастен мъж, е блъснал жена, която е пресичала пътното платно на необозначено за това място.

Пострадалата е транспортирана в болницата в Свищов с тежка травма на главата. По информация на полицията състоянието ѝ е тежко.

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Шофьорът е тестван за употреба на алкохол, като пробата е отрицателна.

Причините за катастрофата се изясняват. По случая е образувано досъдебно производство.

Инцидентът се случва само седмица след друг тежък пътен случай в региона. На 7 юли 73-годишна жена загина, след като беше блъсната от автобус в центъра на Велико Търново.