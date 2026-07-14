България

Пешеходка е с опасност за живота след катастрофа в Свищов

Пострадалата е транспортирана в болница с тежка травма на главата

Василена Василева Василена Василева

14 юли 2026, 12:41
Пешеходка е с опасност за живота след катастрофа в Свищов
Източник: БТА

В ъзрастна жена е в тежко състояние след пътен инцидент в Свищов, съобщиха от Областната дирекция на МВР във Велико Търново.

Жена е с опасност за живота след тежка катастрофа край Добрич

Произшествието е станало около 10:00 часа във вторник. По първоначална информация лек автомобил, управляван от възрастен мъж, е блъснал жена, която е пресичала пътното платно на необозначено за това място.

Пострадалата е транспортирана в болницата в Свищов с тежка травма на главата. По информация на полицията състоянието ѝ е тежко.

Автомобил помете жена на тротоар край Свети Влас

Шофьорът е тестван за употреба на алкохол, като пробата е отрицателна.

Причините за катастрофата се изясняват. По случая е образувано досъдебно производство.

Инцидентът се случва само седмица след друг тежък пътен случай в региона. На 7 юли 73-годишна жена загина, след като беше блъсната от автобус в центъра на Велико Търново.

Редактор: Василена Василева
Източник: Кореспондент на БТА във Велико Търново Николай Венков    
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