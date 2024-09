Известна актриса е диагностицирана с рак на гърдата

А ктрисата Али Бастиан споделя, че е диагностицирана с рак на гърдата във втори стадий и е подложена на химиотерапия преди мастектомия и лъчетерапия.

Звездата от Hollyoaks, която играеше учителката Бека Дийн от 2001 до 2007 г., открива бучка, докато кърми дъщеря си Изабел.

42-годишната Бастиан споделя пред списание „ОК!“, че „е била в пълен шок“, когато ѝ съобщават новината през юни, и добавя: „Имам сутрини, когато се събуждам и забравям... и после изведнъж си спомням. Все още се опитвам да се справя с това“.

Актрисата се премести в Ирландия по-рано тази година заедно със съпруга си, актьора, сценарист и режисьор Дейвид О'Махони, и двете си дъщери - четиригодишната Исла и 19-месечната Изи.

Бастиан разказва пред списанието, че се е притеснила, когато докато дъщеря ѝ се е хранила е усетила, че гърдите ѝ я болят.

Тя казва: „Беше празничен ден в Ирландия, така че отидох направо при спешния лекар.

„Наистина ми се стори, че имам мастит [подуване на гърдата, често срещано при кърмене], особено като се има предвид, че преди това бях отбивала Изи през нощта. Помислихме, че вероятно имам запушен канал. Лекарят ми даде антибиотици и каза, че ако не се изчисти до няколко дни, трябва да отида пак.

„Но не се изчистваше и колкото повече го усещах, толкова повече ми се струваше, че това не е просто запушен канал. Отидох при личния си лекар и казах: „Всъщност, мога ли сега да отида в клиниката?“ и тя много ме подкрепи.“

Бастиан каза също, че има „наистина труден период, в който имаш диагноза, но не си сигурен какво ще се случи по-нататък“.

