Изтекоха кадри, показващи изнасянето на тялото на Навални от затвора посред нощ (ВИДЕО)

С реднощен кортеж, за който се подозира, че е изнесъл трупа на руския опозиционен лидер Алексей Навални от затвора, е заснет на видео, а на семейството му е отказан достъп до тялото му трети ден.

Затворнически микробус, за който се смята, че превозва трупа, е видян в конвой от затворнически автомобили и две патрулни коли на магистралата.

Едната кола е без обозначения - вероятно е ескорт на службата за сигурност на ФСБ.

Leaked footage 'shows motorcade taking Alexei Navalny's body out of Arctic prison in the dead of night' - as Putin critic's mother is barred from morgue and told death probe is being 'extended'

Конвоят потегли от колонията със строг режим, където Навални беше затворен при температура минус 30 градуса в деня на смъртта си.

Широко разпространено мнение сред поддръжниците на Навални и западните експерти е, че е бил убит от режима на Владимир Путин преди президентските избори в Русия следващия месец.

Майката на Навални, 69-годишната Людмила, и адвокатът му пристигнали в затвора в събота сутринта, за да вземат тялото му, но достъпът им бил отказан от персонала.

"Early in the morning, Alexei's mother and lawyers arrived at the morgue. They were not allowed in. One of the lawyers was pushed out. When they asked if Alexei's body was there, they did not get any answer," - Navalny's spokeswoman wrote



photo by MAXIM SHEMETOV/Reuters/Forum pic.twitter.com/2LLxzjeacR — Belsat in English (@Belsat_Eng) February 19, 2024

Екипът на покойния дисидент тази сутрин обяви, че на Людмила е отказан достъп до тялото на сина ѝ за пореден път, три дни след като се твърди, че е починал, тъй като разследването на смъртта му „е удължено“.

„Не се знае колко време ще продължи. Причината за смъртта все още е „неустановена“. Те лъжат, печелят време и дори не го крият“, каза говорителката Кира Ярмиш на X.

Междувременно Иван Жданов, ръководител на антикорупционната кампания на Навални, нарече руските затворнически власти „безпринципни лъжци и лакеи“ на Владимир Путин, като ги обвини, че са си изиграли времето, за да скрият доказателства за убийството на Навални.

„Сега на близките съобщават, че срокът за предварителната проверка от Следствения комитет е удължен“, каза 35-годишният Жданов.

„Нагло лъжат, че всичко ще се реши до час – „ние сме заинтересовани да направим всичко възможно най-скоро“.

„Безпринципни лъжци и лакеи. Ясно е какво правят сега – чистят следите от престъплението си. Те чакат вълната от омраза и ярост към тях (заради смъртта на Навални) да се успокои“, заключи Жданов.

На кадрите от сигурността на среднощния кортеж микробусът на Федералната пенитенциарна служба, проектиран от Съветския съюз, за ​​който се смята, че превозва Навални, се вижда ясно отстрани от немаркирана кола и няколко полицейски коли.

Според информационният портал Mediazona записите от камерите за наблюдение, които са получили, "потвърждават, че тялото на Навални е умишлено скрито от семейството му. Заедно с хиляди руснаци редакторите настояват тялото на политика да бъде върнато на семейството му.“

На семейството е казано, че все още се извършват проверки, за да се установи причината за смъртта, въпреки че са казали, че е починал от „кръвен съсирек“ или „синдром на внезапна смърт“.

Следващият шок за семейството беше твърдението за натъртване.

Парамедик разказа как колегите му от линейката са открили синини по тялото на Навални, което е било под полицейска охрана в моргата на клиничната болница в Салехард.

„Такива щети се получават от конвулсии. Човекът се гърчи, опитват се да го удържат, но гърчовете могат да бъдат много силни и затова се появяват синини. Имаше и признаци, че медиците от затвора са се опитали да реанимират Навални, тъй като имал признаци на „компресия на гръдния кош“. Тоест те все пак се опитали да го реанимират и той починал най-вероятно от сърдечен арест. Но защо се е случило това спиране, все още никой нищо не казва“, казва парамедикът.

Three days after the announcement of Alexei Navalny’s death in the Arctic prison, his family still can’t claim or even see his body.



Three days after the announcement of Alexei Navalny's death in the Arctic prison, his family still can't claim or even see his body.

We discovered live cam footage of a midnight convoy possibly transporting Navalny's body over the ice river crossing

Към момента няма потвърждение за местонахождението на тялото му

Времето на смъртта на Навални - дадено като 14:17 местно време в петък - също се смята за подозрително.

Свидетелства от затворник сочат, че той е починал през изминалата нощ.

Една от теориите е, че тялото или биоматериалът може да бъдат отнесени в Москва за аутопсия.

Над 46 000 души са подписали петиция с искане тялото на Навални да бъде дадено на семейството му.