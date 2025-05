Израелските удари срещу летището в Сана – щети за 500 млн. долара

Т ерминали на летището в йеменската столица Сана са разрушени при израелското нападение вчера и са нанесени щети на стойност 500 милиона долара, заяви директорът Халед аш Шаеф пред медии, контролирани от хусите, предаде Франс прес.

"Израелската агресия срещу летището в Сана причини загуби за около 500 млн. долара", каза Аш Шаеф пред телевизионния канал "Ал Масира". "Врагът унищожи терминали на летището в Сана, включително оборудване и самолет", добави той.

Israel Bombed Sana’a Airport — Huge Mistake



Why it’s dumb: Yemen has NOTHING to lose in an airport war. Israel? Everything.



🔥Asymmetrical Warfare:



Yemen: Already blockaded. Airport’s useless.



Israel:

• 90% of int'l flights

• $7B annual tourism revenue

