Израелски удари убиха 90 палестинци в бежанския лагер Джабалия

И зраелски удари са убили 90 палестинци в бежанския лагер Джабалия в северната част на Газа на 17 декември, съобщи говорител на здравното министерство на Газа пред АФП.

Видеоклипове, публикувани в интернет, които изглеждат като последици от последния израелски удар, показват палестинци, които с лопати и голи ръце ровят из развалините в търсене на оцелели.

#BREAKING : Israeli strikes on the Jabalia refugee camp in northern Gaza kill 90 Palestinians – Gaza's health ministry pic.twitter.com/qzr1aueSte

От 7 октомври насам Израел е атакувал многократно бежанския лагер Джабалия.

60 Palestinians massacred and hundreds injured in three Israeli airstrikes targeting the homes of Shehab in Jabalia camp, northern Gaza, this morning. #GazaGenocide pic.twitter.com/N4q6y6OYzR