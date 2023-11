Unicef: Убийствата и пленяването на деца трябва да спрат

Unicef определи "сцените на кръвопролитие" след двата кръга израелски въздушни удари по бежанския лагер "Джабалия" в Газа като "ужасяващи" и отново призовава за незабавно прекратяване на огъня по хуманитарни причини, съобщи „Гардиън“.

"Хамас": 195 палестинци са убити при израелски удари срещу бежанския лагер "Джабалия" в Газа

Двата въздушни удара идват след седмици на непрекъснати бомбардировки, при които са загинали повече от 3500 деца, се казва в съобщението.

“Isolated from the world where nobody knows our existence.”



This is how our colleague Rawan describes the situation in Gaza.



UNICEF is calling for an immediate humanitarian ceasefire, unrestricted humanitarian access and immediate and safe release of all abducted children. pic.twitter.com/k6siaT3Kru