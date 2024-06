Израелски обстрел в Газа, загинаха 10 души от семейството на лидера на "Хамас"

Г ражданската отбрана в ивицата Газа обяви смъртта на десет членове на семейството на лидера на "Хамас" Исмаил Хания, загинали при удар на израелската армия по бежански лагер в град Газа, предаде Франс прес.

Захр Хания, сестрата на лидера на палестинското ислямистко движение, е била убита при нападението срещу лагера "Шати", заяви Махмуд Басал, говорител на организацията за гражданска защита на палестинския анклав. Загинали са и още 9 души, а други са били ранени. Телата са били транспортирани в болницата "Ал Ахли" в Газа.

"Няколко мъченици все още се намират под развалините", добави Басал пред АФП. "Изпитваме трудности (да ги откриваме) поради липсата на оборудване и гориво".

Израелската армия заяви, че не може да потвърди тази информация.

През април трима синове и четирима внуци на Хания, който живее в изгнание в Катар, загинаха при удар по лагера "Шати". Армията потвърди, че е убила тримата синове, описани като "военни агенти на терористичната организация Хамас", при въздушен удар.

Тогава Исмаил Хания заяви, че от началото на войната на 7 октомври досега са били убити около 60 членове на семейството му.

Последната информация за броя на загиналите в Газа, предоставена от назначените от "Хамас" власти, е 37 626 души, повечето от които цивилни, отбелязва АФП.

Най-малко 14 други жители на анклава са загинали при два отделни въздушни удара в град Газа. Засегнати са били две училища, съобщават медици, цитирани от Ройтерс.

