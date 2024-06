На фона на интензивни удари: Израел е освободил четирима заложници в Газа

И зраелската армия (ЦАХАЛ) е освободила четирима живи израелски заложници по време на "трудна" военна операция в Нусейрат, в центъра на Ивицата Газа, предаде АФП.

Тази сутрин, на 8 юни, по време на "трудна дневна специална операция в Нусейрат, бяха освободени четирима израелски заложници", пише армията в съобщение за пресата.

Israel Defense Forces (IDF) conducts a special operation in Gaza, rescuing four Israeli hostages. The hostages, identified as Noa Argamani (25), Shlomi Ziv (40), Almog Meir Jan (21), & Andrey Kozlov (27), & were kidnapped from the Nova music festival by Hamas. pic.twitter.com/m4eUN91pF7