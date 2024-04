Ще бъде ли издадена заповед за арест на Нетаняху от Международния наказателен съд?

И зраел се опитва да попречи на Международния наказателен съд (МНС) да издаде заповеди за арест на израелския министър-председател Бенямин Нетаняху, на неговия министър на отбраната Йоав Галант и на висши военни, съобщиха от МНС.

МНС - който може да обвинява лица във военни престъпления, престъпления срещу човечеството и геноцид - разследва нападенията на “Хамас” от 7 октомври и последвалата ги военна атака на Израел срещу управляваната от “Хамас” ивица Газа.

"Ню Йорк Таймс" съобщи, че петима израелски и чуждестранни служители смятат, че Международният наказателен съд подготвя заповеди за задържане, които включват и лидери от “Хамас”. Междувременно неназован служител от Израел е заявил пред NBC, че страната използва дипломатически канали, за да предотврати издаването на заповедите.

Един от експертите обаче е коментирал пред Newsweek, че заповеди няма да бъдат издадени, освен ако случаят не е "непробиваем".

Will Netanyahu be arrested by ICC? What we know https://t.co/38V2JIMXGd pic.twitter.com/WDJir9zgEX