Израел увери САЩ, че няма да нахлуе в Рафах

И зраел се е съгласил да се вслуша в съображенията на САЩ, които изразиха безпокойство относно евентуална израелска военна операция в южния град Рафах в ивицата Газа, на границата с Египет, обяви днес говорителят на Съвета за национална сигурност към Белия дом Джон Кърби, цитиран от Ройтерс.

Агенцията посочва, че се израелската армия е готова да евакуира цивилните палестинци от град Рафах и да атакува намиращите се там укрепления на радикалната палестинска групировка "Хамас", като се позова на изявление на високопоставен представител на Израел от средите на отбраната в сряда. В същото време Ройтерс обръща внимание на предупрежденията на международната общност за възможна хуманитарна катастрофа.

Вашингтон бе обявил, че не би подкрепил израелска операция в град Рафах без съответен надежден хуманитарен план.

Israel has agreed to listen to US concerns and thoughts before it launches an invasion of the border city of Rafah in Gaza, White House national security spokesperson John Kirby says. https://t.co/a1Z2sCTGVL