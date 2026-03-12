Израел съобщи, че е ударил обект от иранската ядрена програма

И зраелските военни съобщиха, че са нанесли удар по обект от иранската ядрена програма, който идентифицираха като "Талеган", предадоха "Ройтерс" и "Франс прес". Според израелската армия обектът е бил използван за разработването на ядрени оръжия, отбелязва Франс прес.

"В рамките на вълните от удари, извършени през последните дни", израелските военновъздушни сили са атакували комплекса "Талеган", а използван от режима за развиване на способности, които са ключови за производството на ядрени оръжия", се казва в изявление на армията.

Израелските сили вероятно имат предвид съоръжение, разположено в Парчин, югоизточно от Техеран, където според Института за наука и международна сигурност – базирана в САЩ организация, специализирана в наблюдението на разпространението на ядрени оръжия – Иран извършва тайни военни дейности, посочва "Франс прес".

Ядрената програма на Иран е предмет на международно наблюдение от години. Техеран настоява, че програмата му има изцяло мирни цели, свързани с производство на енергия и научни изследвания. Някои западни държави и Израел обаче изразяват опасения, че тя може да бъде използвана за разработване на ядрено оръжие.

През 2015 г. Иран подписа ядрено споразумение със световните сили, известно като Съвместен всеобхватен план за действие (JCPOA), което ограничаваше ядрената му програма в замяна на облекчаване на международните санкции. През 2018 г. САЩ се оттеглиха от споразумението и възстановиха санкциите срещу страната.

Районът на Парчин отдавна е сред обектите, които международни експерти наблюдават заради предполагаеми дейности, свързани с разработване на технологии за ядрени оръжия. В различни периоди там са извършвани проверки от Международната агенция за атомна енергия.