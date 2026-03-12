Свят

"Оскари под прицел": ФБР предупреди за възможна атака от Иран по време на церемонията

Холивуд е в състояние на повишена тревога преди неделната вечер, след като американското разузнаване сигнализира за потенциални ответни удари с дронове срещу Западното крайбрежие на САЩ

12 март 2026, 14:07
Източник: Getty Images

Ц еремонията по връчването на Оскарите за 2026 г. е поставена под засилена охрана след предупреждение на ФБР за потенциална „изненадваща атака“ от страна на Иран. Тазгодишното събитие трябва да се проведе в неделя вечер в Лос Анджелис, като се очаква на него да присъства съзвездие от холивудски актьори, сред които Тимъти Шаламе, Роуз Бърн, Кейт Хъдсън, Брад Пит и Никол Кидман, пише The Post.

Според информация на ABC News, ФБР е уведомило правоприлагащите органи в цяла Калифорния през последните дни, че Иран може да предприеме ответни мерки заради американските военни действия, като изстреля дронове към Западното крайбрежие.

„Искаме всички да се чувстват в безопасност, защитени и добре дошли. Наша работа като продуцентски екип е да гарантираме, че това ще бъде постигнато“, заяви продуцентът на телевизионното предаване на Оскарите Радж Капур в изявление пред журналисти.

„Имаме подкрепата на ФБР и LAPD (Полицейското управление на Лос Анджелис), работим в тясно сътрудничество. Това шоу трябва да работи като часовник. Искаме това да важи за всеки, който идва, който го наблюдава или дори за феновете, които стоят отвън пред загражденията“, допълни Капур.

В изявление за The Hollywood Reporter, шерифската служба на окръг Лос Анджелис съобщи, че поддържа „повишено ниво на бдителност“ спрямо заплахи, които могат да включват „единаци“ и „спящи клетки“.

„В светлината на настоящите глобални събития, Департаментът остава в състояние на повишена готовност и поддържа засилена бдителност, докато продължаваме да защитаваме жителите на окръг Лос Анджелис. Работим в тясно сътрудничество с нашите федерални и местни партньори от правоприлагащите органи, за да споделяме разузнавателна информация, да следим продължаващия конфликт в Близкия изток и да оценяваме всяко потенциално въздействие върху нашите общности.

Безопасността на обществеността остава наш най-висок приоритет. Като част от усилията ни за подготвеност, оставаме внимателни към всички потенциални заплахи, включително атаки от единаци, спящи клетки и напреднали технологични или киберзаплахи“, се казва в съобщението.

Според източници на Variety, присъствали на разстилането на червения килим, мерките за сигурност са засилени, но не са натрапчиво видими.

На 28 февруари САЩ и Израел предприеха координирана военна атака срещу Иран, която доведе до убийството на неговия лидер аятолах Али Хаменей. В отговор Иран взе на прицел американски бази в Близкия изток, както и военни обекти в Израел, което доведе до затваряне на въздушното пространство в страните от Персийския залив.

Бомбардировките на САЩ и Израел доведоха до цивилни жертви и разрушиха домове и обществени сгради, което предизвика вълнения в страните от Залива и други части на света.

Междувременно, фаворит в надпреварата за златните статуетки е филмът „Sinners“ („Грешници“) с 16 номинации, което го прави филмът с най-много номинации в историята на Оскарите.

Източник: The Post    
