Израел нанесе масиран удар по ирански ядрени и оръжейни обекти

И зраелскиата армия съобщи, че нейни изтребители са поразили обект за производство на центрофуги и няколко съоръжения за производство на оръжие в Иран, предаде ДПА.

Повече от 50 изтребителя са извършили ударите в района на Техеран, се казва в изявление на армията.

"Като част от усилията за действие срещу иранския проект за разработване на ядрени оръжия, (израелските военновъздушни сили) нанесоха удар по обект, използван за производство на центрофуги в Техеран", заяви ЦАХАЛ.

⚡ The Israeli Air Force carried out a wave of strikes against 12 Iranian missile storage and launch sites in Iran, the military says.



The IDF publishes footage showing the identification of Iranian preparations to launch ballistic missiles at Israel, and a strike on the site.… pic.twitter.com/J67Fa8Qy6a