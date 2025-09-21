Свят

"Тази смърт и разрушение ужасяват всички нас": Великобритания, Канада и Австралия признаха палестинската държава

Това обяви Киър Стармър

Обновена преди 28 минути / 21 септември 2025, 16:19
В еликобритания, Канада и Австралия обявиха едновременно днес, че признават Държавата Палестина, предаде Ройтерс.

Така те се присъединиха към други страни, като целта на този ход е да се даде нов импулс на стремежа към решаване на израелско-палестинския конфликт на основата на съвместното съществуване на две държави. Признаването на Държавата Палестина обаче е критикувано от Израел и САЩ като контрапродуктивно.

Британският премиер Киър Стармър обяви, че Обединеното кралство официално признава палестинска държава, предаде BBC.

"Днес, за да възродим надеждата за мир между палестинци и израелци, Обединеното кралство официално признава държавата Палестина“, заяви Стармър.

Стармър обяви, че моментът за признаване на палестинска държава е настъпил.

В началото на видео, публикувано в социалните мрежи, Стармър заяви:

"Пред лицето на нарастващия ужас в Близкия изток ние предприемаме действия, за да запазим жива възможността за мир. Това означава сигурен и безопасен Израел редом с жизнеспособна палестинска държава, а в момента нямаме нито едното, нито другото."

Той подчерта, че "моментът за признаване на палестинската държавност вече е настъпил".

"Затова днес, за да възродим надеждата за мир, заявявам ясно като министър-председател на тази велика страна, че Обединеното кралство официално признава държавата Палестина", каза Стармър.

Британският премиер подчерта, че призивът на страната му за истинско решение с две държави е в противовес на омразната визия на "Хамас".

Стармър заяви, че се е срещнал с британски семейства на заложници, държани от "Хамас" в Газа, и е станал свидетел на "мъченията, които те преживяват всеки ден", както и на болката, която пронизва сърцата на хората в Израел и Великобритания.

"Заложниците трябва да бъдат освободени незабавно", добави премиерът, подчертавайки, че "ще продължим да се борим, за да ги върнем у дома".

Той уточни, че предложеното решение с две държави "не е награда за "Хамас", тъй като то означава, че движението няма бъдеще, никаква роля в управлението и никаква роля в сигурността“.

Докато обявява признаването на Палестина от страна на Обединеното кралство, премиерът подчертава, че човешката криза в Газа е достигнала нови дълбини.

"Гладът и опустошението са напълно непоносими."

Той посочва, че десетки хиляди хора са загинали, включително хора, докато събират храна и вода.

"Тази смърт и разрушение ужасяват всички нас", казва премиерът.

Някои болни и ранени деца са били евакуирани, а хуманитарната помощ е увеличена, но "далеч не достига достатъчно помощ".

Стармър призовава израелското правителство да премахне ограниченията на границата. "Спрете тези жестоки тактики и позволете помощта да премине", казва той.

Израел по-рано е отричал да има ограничения за доставката на помощ.

"Днес се присъединяваме към над 150 държави, които признават палестинска държава", продължава Стармър, като уточнява, че тази стъпка е "ангажимент към палестинския и израелския народ, че може да има по-добро бъдеще."

"Познавам силата на емоциите, които този конфликт провокира", добавя премиерът.

"Видяхме го по нашите улици, в училищата и в разговорите с приятели и семейство. Това създаде разделение, някои са използвали ситуацията, за да насаждат омраза и страх, но това не решава нищо. Не само трябва да отхвърлим омразата, но и трябва да удвоим усилията си да се борим с омразата във всички нейни форми."

Източник: BBC    
