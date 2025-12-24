Венецуела обвини САЩ в "изнудване", по-лошо от пиратство

В енецуела обвини Съединените щати в „изнудване“ на извънредно заседание на Съвета за сигурност на ООН в Ню Йорк. Венецуелският посланик в ООН Самуел Монкада заяви, че изземването на два венецуелски петролни танкера от Вашингтон е „по-лошо от пиратство“ и че САЩ подлагат страната му на „най-голямото изнудване“ в историята ѝ, предаде ВВС.

Извънредното заседание на Съвета за сигурност беше свикано, за да обсъди изземването на танкерите, което се състоя край бреговете на Венецуела през декември. САЩ също така заявиха, че преследват и трети венецуелски петролен танкер.

Президентът Тръмп обвини президента на Венецуела Николас Мадуро, че ръководи наркокартел и каза, че бандите са действали безнаказано твърде дълго. На 16 декември Тръмп нареди военноморска блокада на всички санкционирани петролни танкери, влизащи и напускащи Венецуела. Президентът на САЩ заяви, че САЩ ще запазят или продадат суровия петрол, съдържащ се в иззетите танкери, както и самите кораби.

САЩ разположиха 15 000 войници и редица самолетоносачи, разрушители с управляеми ракети и десантни кораби в Карибския басейн. Декларираната цел на разполагането – най-голямото за региона, откакто САЩ нахлуха в Панама през 1989 г. – е да спре потока на фентанил и кокаин към САЩ.

През последните месеци САЩ също така са атакували повече от 20 кораба в Тихия океан и Карибския басейн, убивайки най-малко 100 души, като част от кампанията на президента Тръмп срещу бандите, които той обвинява в транспортиране на наркотици в региона. Някои експерти твърдят, че ударите могат да нарушат законите, регулиращи въоръжения конфликт.

На заседанието на Съвета за сигурност на ООН във вторник, 23 декември, Самуел Монкада заяви: „Ние сме в присъствието на сила, която действа извън международното право, изисквайки от венецуелците да напуснат страната ни и да я предадат.“

Относно изземването на венецуелски петрол от САЩ, той добави: „Говорим за плячкосване, грабеж и реколонизация на Венецуела. Правителството на Съединените щати няма юрисдикция в Карибския басейн.“

Позовавайки се на венецуелската петролна индустрия, той попита: „Какво общо има това с наркотиците?“

В отговор американският посланик в ООН Майкъл Уолц заяви пред Съвета за сигурност, че САЩ не признават Мадуро за легитимен лидер на Венецуела. „Способността на Мадуро да продава петрола на Венецуела дава възможност за неговите измамни претенции за власт и неговите наркотерористични дейности“, каза Уолц.

На посещение на търговски панаир в Каракас президентът Мадуро заяви, че „Съветът за сигурност оказва огромна подкрепа на Венецуела“.

Русия и Китай обвиниха САЩ в тормоз и агресия. САЩ „незаконно унищожават“ граждански кораби в Карибско море, заяви руският посланик в ООН Василий Небензя на заседанието на ООН. Той предупреди, че други страни могат да бъдат следващите. Действията на САЩ срещу венецуелски кораби, каза той, са „модел за бъдещи актове на сила срещу латиноамерикански държави“.

Междувременно пратеникът на Китай в ООН, Сун Лей, призова САЩ „незабавно да прекратят съответните действия и да избегнат по-нататъшна ескалация на напрежението“.