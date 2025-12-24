Свят

24 декември 2025, 13:51
Русия отвлече 52 цивилни и 13 войници от село Храбовске
Източник: iStock

П етдесет и двама жители на украинско село са били отведени в Русия от нахлуващи сили при трансгранична атака срещу село Храбовске, съобщиха властите в Киев. Тринадесет украински войници също са били пленени в граничното село в североизточния Сумски регион, предаде ВВС.

Атаката е станала през нощта в събота, 20 декември, когато около 100 руски войници са нападнали селото, заяви Виктор Трегубов, говорител на Съвместната оперативна група на украинската армия. Цивилните първо са били събрани в църква, а след това отведени през границата в Русия, каза той пред ВВС. Трегубов добави, че е необичайно нахлуващите сили да отвеждат цивилни в Русия, преди да установят трайно присъствие на окупирана територия.

Руски войски са отвлекли 50 украинци от граничната Сумска област

Русия досега не е коментирала съдбата на цивилните от Храбовске, но информации от Украйна показват, че те може да са били отведени в Белгород, голям регионален център на около 80 км навътре в Русия. „Майката на мои приятели е отведена там. Няма начин да се свържат с нея, въпреки че са се опитали“, каза Володимир Бицак, член на Сумския областен съвет. „Доколкото знам, те са отведени в град Белгород и се държат на неизвестно място.“

Подполковник Трегубов заяви пред ВВС във вторник вечерта, 23 декември, че боевете все още продължават в южната част на Храбовске, но Deep State, украински уебсайт, който следи ситуацията на бойното поле, по-късно съобщи, че селото е било превзето от руските сили. Министерството на отбраната в Москва заяви във вторник, че украинските сили са били „ударени“ в Храбовске и няколко други села в Сумския регион.

Междувременно, в източния регион Донецк, украинската армия заяви, че е изтеглила войски от обсадения град Северск „за да запази живота на нашите войници“. Превземането на града от Русия приближава силите ѝ до „крепостните градове“ на Донецк – Славянск и Краматорск, на около 35 км на запад.

Украинските власти работят по извеждането на цивилни от части на Сумския регион, граничещи с Русия. Но Виктор Бабич, заместник-ръководител на Сумската областна администрация, казва, че 56% от жителите в граничните райони отказват да напуснат, а 32 000 цивилни, включително 604 деца, остават там. Повечето от 52-та цивилни, пленени при трансграничната атака срещу Храбовске, са били възрастни хора, които са отказали официалните заповеди за евакуация.

Киев обвинява Москва, че насила извежда цивилни от Украйна в Русия

„Това беше бърза и решителна акция“, каза подполковник Трегубов. „Те бързо събраха всички и бързо ги преместиха. Това никога не се беше случвало преди. Никога не сме имали такива нападения.“

Украинският президент Володимир Зеленски обаче заяви, че са били пленени и деца.

„Изненадан съм, че е имало деца. Просто съм изненадан, че родителите са третирали децата си по този начин“, каза Зеленски пред репортери. „Мисля, че те просто не са очаквали да бъдат отведени [в Русия] от руската армия.“ По-голямата част от цивилното население вече е било евакуирано от селото, чието предвоенно население се съобщава, че е около 700 души.

Омбудсманът на Украйна Дмитро Лубинец заяви, че цивилните „са били държани без връзка и в неподходящи условия“ от руските войски, нахлуващи в Храбовске, преди да бъдат изведени от Украйна. „Такива действия са сериозно нарушение на международното хуманитарно право. Те нарушават законите и обичаите на войната, като незаконно задържат и принудително депортират цивилни“, казва той.

Източник: BBC    
Храбовске отвличане на цивилни Сумска област Руска агресия Военни престъпления Украинско-руски конфликт Пленени войници Гранични райони Евакуация Белгород
