Свят

Кремъл отказа да коментира предложения нов вариант на плана за мир в Украйна

"Москва не смята за целесъобразно да води някаква комуникация чрез средствата за масова информация по темата", заяви Дмитрий Песков

24 декември 2025, 13:18
Кремъл отказа да коментира предложения нов вариант на плана за мир в Украйна
Източник: AP/БТА

К ремъл не коментира медийните информации за предложения от Киев вариант на план за уреждане на украинския конфликт, предаде ТАСС, като цитира изявление на Дмитрий Песков, прессекретаря на руския президент Владимир Путин.

"Вече съм отговарял на този въпрос, затова не виждам смисъл да се повтарям", заяви Песков в отговор на молба да коментира публикувания в медиите план от 20 точки.

Зеленски: Въпросът за териториите не е решен в проекта на САЩ за мирно споразумение, обсъждат се два варианта

По-рано той подчерта, че "Москва не смята за целесъобразно да води някаква комуникация чрез средствата за масова информация по темата за мирния план".

Путин е бил информиран за контактите с пратениците на американския президент Доналд Тръмп по отношение на американските предложения за план за прекратяване на конфликта, добави Песков, цитиран от Ройтерс.

Тръмп, който казва, че иска да бъде запомнен като миротворец, многократно се е оплаквал, че прекратяването на войната в Украйна, най-смъртоносната в Европа от Втората световна война насам, е най-трудно постижимата цел на външната политика на неговото президентство.

Украйна и нейните европейски съюзници се притесняват, че Тръмп може да предаде Украйна и да остави европейските сили да платят сметката за подкрепата на опустошената Украйна, след като руските сили са завзели 12-17 квадратни километра от Украйна на ден през 2025 г.

"Всички основни параметри на позицията на руската страна са добре известни на нашите колеги от САЩ", каза Песков. "Сега възнамеряваме да формулираме позицията си въз основа на информацията, получена от държавния глава, и да продължим контактите си в най-близко бъдеще чрез съществуващите канали, които в момента функционират."

През последните седмици Путин заяви, че условията му за мир са Украйна да отстъпи около 5000 кв. км от Донбас, които все още контролира, и Киев да се откаже официално от намерението си да се присъедини към военния алианс НАТО.

Освен това Песков заяви, че Кремъл ще съобщи, ако получи предложения за възобновяване на диалога между президентите на Русия и Франция, Владимир Путин и Еманюел Макрон, отбелязва ТАСС.

Източник: Асен Георгиев, БТА    
Последвайте ни
Посрещаме Коледа с истинска зима: Обявиха жълт код за обилен снеговалеж в почти цялата страна

Посрещаме Коледа с истинска зима: Обявиха жълт код за обилен снеговалеж в почти цялата страна

Кремъл отказа да коментира предложения нов вариант на плана за мир в Украйна

Кремъл отказа да коментира предложения нов вариант на плана за мир в Украйна

Президентът на Р Северна Македония: България отваря вратите за влияние на „трети сили”

Президентът на Р Северна Македония: България отваря вратите за влияние на „трети сили”

Зеленски: Въпросът за териториите не е решен в проекта на САЩ за мирно споразумение, обсъждат се два варианта

Зеленски: Въпросът за териториите не е решен в проекта на САЩ за мирно споразумение, обсъждат се два варианта

В кои общини скачат местните данъци и такси

В кои общини скачат местните данъци и такси

pariteni.bg
VW изоставя модела за директни продажби в Европа

VW изоставя модела за директни продажби в Европа

carmarket.bg
Бъдни вечер: Традиции, обичаи и кой празнува имен ден...
Ексклузивно

Бъдни вечер: Традиции, обичаи и кой празнува имен ден...

Преди 6 часа
Времето на Бъдни вечер: Жълт код за значителни валежи в седем области на страната
Ексклузивно

Времето на Бъдни вечер: Жълт код за значителни валежи в седем области на страната

Преди 6 часа
Защо Тръмп иска САЩ да контролират Гренландия
Ексклузивно

Защо Тръмп иска САЩ да контролират Гренландия

Преди 6 часа
Как да посрещнете Коледа без да се разорите
Ексклузивно

Как да посрещнете Коледа без да се разорите

Преди 6 часа

Виц на деня

Жена към детето: - Иванчо, донеси ми мамо десет чинии, че искам да питам нещо баща ти!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Русия отвлече 52 цивилни и 13 войници от село Храбовске

Русия отвлече 52 цивилни и 13 войници от село Храбовске

Свят Преди 5 минути

<p>Заловиха кокаин за над 70 млн. евро в пакети с фъстъци</p>

Кокаин за над 70 млн. евро е заловен в Италия

Свят Преди 13 минути

Наркотикът е бил скрит в пратка от около 1000 пакета фъстъци

Мощно земетресение разтърси Тайван

Мощно земетресение разтърси Тайван

Свят Преди 1 час

В Черно море има мазни петна след атака по пристанище Южни

В Черно море има мазни петна след атака по пристанище Южни

Свят Преди 1 час

Причината е повреда на резервоари със слънчогледово олио в резултат на масирани вражески атаки срещу пристанищната инфраструктура

Лекар е временно отстранен след побой над пациент

Лекар е временно отстранен след побой над пациент

Свят Преди 1 час

„Нямах намерение да нападам пациента. Пациентът се държа грубо с мен първо", заяви лекарят

Експлозия в дом за възрастни в Пенсилвания, има жертви

Експлозия в дом за възрастни в Пенсилвания, има жертви

Свят Преди 1 час

Предполага се, че взривовете са причинени от изтичане на газ

,

Коя държава харчи най-много за подаръци по Коледа?

Любопитно Преди 1 час

Коледните разходи в ЕС се увеличават рязко през 2025 г.

Автомобили изгоряха при пожар в Русе (СНИМКИ)

Автомобили изгоряха при пожар в Русе (СНИМКИ)

България Преди 1 час

Причините за случилото се се изясняват

<p>България предложи доставки на мазут на РС&nbsp;Македония</p>

България предложи доставки на мазут на Република Северна Македония

България Преди 1 час

,

Защо жените привличат токсични партньори: Какво не е наред и как да се измъкнем от „сценария“

Любопитно Преди 1 час

Токсичните връзки не са за любов, а за власт и запълване на вътрешни празнини

Русия атакува украинската нефтена и газова инфраструктура, спряха съоръжения

Русия атакува украинската нефтена и газова инфраструктура, спряха съоръжения

Свят Преди 2 часа

Русия планира да инсталира електроцентрала на Луната до 2036 г.

Русия планира да инсталира електроцентрала на Луната до 2036 г.

Свят Преди 2 часа

Сред участниците в проекта са руската държавна ядрена корпорация „Росатом“ и Курчатовският институт

Проф. Кантарджиев: Греяното вино и ракията са полезни при инфекции

Проф. Кантарджиев: Греяното вино и ракията са полезни при инфекции

Любопитно Преди 2 часа

„Празникът е за душата и за близките, а не само за консумация“, сподели бившият директор на Националния център по заразни и паразитни болести

Бившият принц Андрю e лишен от поредната кралска привилегия

Бившият принц Андрю e лишен от поредната кралска привилегия

Свят Преди 2 часа

Последиците от скандала "Епстийн" продължават да влияят на бившия принц Андрю, който е лишен от разрешителното си за огнестрелни оръжия

„Епизод 365“ в „Темата на NOVA“

„Епизод 365“ в „Темата на NOVA“

Любопитно Преди 3 часа

Не пропускайте тази събота и неделя след централната емисия новини

САЩ забраниха достъп на петима европейци, заради "цензура"

САЩ забраниха достъп на петима европейци, заради "цензура"

Свят Преди 3 часа

"Твърде дълго идеолозите в Европа водят организирани кампании за принуждаване на американските платформи да наказват американските гледни точки", заяви Марко Рубио

Всичко от днес

От мрежата

13 упорити породи кучета, които не могат да стоят далеч от мебелите

dogsandcats.bg

Тайланд обяви пет породи котки за национални символи

dogsandcats.bg
1

Предстои снежен и леден януари

sinoptik.bg
1

Коледното дръвче носи висок риск от пожари

sinoptik.bg

Барбра Стрейзънд с трогателно обръщение към Ариана Гранде: „Глас като никой друг“ !

Edna.bg

Как да оцелеем на Коледа без прияждане (и угризения)!

Edna.bg

Признание: капитанът на България е №8 в световния волейбол

Gong.bg

Христо Стоичков преди Бъдни вечер: Ще се смирим и ще се помолим за всички

Gong.bg

Предстои снежен и леден януари

Nova.bg

Засилен трафик и извънредна организация на движението по пътищата

Nova.bg