К ремъл не коментира медийните информации за предложения от Киев вариант на план за уреждане на украинския конфликт, предаде ТАСС, като цитира изявление на Дмитрий Песков, прессекретаря на руския президент Владимир Путин.

"Вече съм отговарял на този въпрос, затова не виждам смисъл да се повтарям", заяви Песков в отговор на молба да коментира публикувания в медиите план от 20 точки.

Зеленски: Въпросът за териториите не е решен в проекта на САЩ за мирно споразумение, обсъждат се два варианта

По-рано той подчерта, че "Москва не смята за целесъобразно да води някаква комуникация чрез средствата за масова информация по темата за мирния план".

Путин е бил информиран за контактите с пратениците на американския президент Доналд Тръмп по отношение на американските предложения за план за прекратяване на конфликта, добави Песков, цитиран от Ройтерс.

Тръмп, който казва, че иска да бъде запомнен като миротворец, многократно се е оплаквал, че прекратяването на войната в Украйна, най-смъртоносната в Европа от Втората световна война насам, е най-трудно постижимата цел на външната политика на неговото президентство.

Украйна и нейните европейски съюзници се притесняват, че Тръмп може да предаде Украйна и да остави европейските сили да платят сметката за подкрепата на опустошената Украйна, след като руските сили са завзели 12-17 квадратни километра от Украйна на ден през 2025 г.

"Всички основни параметри на позицията на руската страна са добре известни на нашите колеги от САЩ", каза Песков. "Сега възнамеряваме да формулираме позицията си въз основа на информацията, получена от държавния глава, и да продължим контактите си в най-близко бъдеще чрез съществуващите канали, които в момента функционират."

През последните седмици Путин заяви, че условията му за мир са Украйна да отстъпи около 5000 кв. км от Донбас, които все още контролира, и Киев да се откаже официално от намерението си да се присъедини към военния алианс НАТО.

Освен това Песков заяви, че Кремъл ще съобщи, ако получи предложения за възобновяване на диалога между президентите на Русия и Франция, Владимир Путин и Еманюел Макрон, отбелязва ТАСС.