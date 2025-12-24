В Черно море има мазни петна след атака по пристанище Южни

В резултат на масирани руски атаки срещу пристанището на украинския град Южни, акваторията на Черно море е замърсена с мазни петна, което е наложило незабавни мерки за почистване, съобщи председателят на Одеската областна военна администрация Олег Кипер, предаде кореспондент на БТА в Одеса Светлана Драгнева.

Причината е повреда на резервоари със слънчогледово олио в резултат на масирани вражески атаки срещу пристанищната инфраструктура. В резултат част от растителното олио е попаднало на територията на предприятието, във водната зона на лимана с последващ достъп до морето, каза областният управител.

По информация на Кипер, пожарът, възникнал в съоръжението, е потушен. През първите два дни след повредата пристанището е било под непрекъснат обстрел.

"Локализирането на теча е могло да се извърши само частично - изключително по време между въздушните нападения и при спазване на всички изисквания за безопасност на персонала. През този период специалистите са извършили поетапен монтаж на бонови бариери", посочва се в съобщението на Кипер.

Веднага след откриването на замърсяването всички съответни служби са били незабавно включени в отстраняването на последствията.

Държавната екологична инспекция на Югозападния окръг и Одеският регионален център за контрол и превенция на заболяванията към министерството на здравеопазването на Украйна следят състоянието на водата. Екологичната инспекция регистрира щетите, причинени на околната среда. Брегът е ограден, включени са допълнителни помпи.

"За да се предотврати по-нататъшното разпространение на замърсяването, пристанищната администрация на пристанище "Пивденни" е блокирала пристанищния канал с два слоя бонови бариери. Специализиран флот и плавателни съдове са ангажирани в работата по събиране на замърсяването от водната повърхност", добави областният управител.

Водната зона на пристанище "Пивденни" е била временно затворена до пълното отстраняване на последствията от разлива на растително масло.

Окончателната оценка ще бъде дадена след пълното локализиране на последствията.

"Бихме искали да подчертаем отделно: става въпрос за растително (слънчогледово) масло - органично вещество, което е подложено на естествено биологично разлагане. Същевременно, администрацията на морските пристанища в Украйна, заедно с всички участващи служби, предприема всички възможни мерки за локализиране на замърсяването и предотвратяване на по-нататъшното му разпространение, като се вземат предвид настоящите условия за безопасност и метеорологичните условия", подчертава областният управител.

В момента Одеският зоопарк е приел за рехабилитация птици, пострадали в резултат на попадане на олио във водата. Предприемат се и други необходими мерки за отстраняване на последствията.

