Белгия също ще признае Палестина

Белгийският външен министър обяви "строги санкции" за Израел

2 септември 2025, 07:41
Белгия също ще признае Палестина
Външният министър на Белгия Максим Прево   
Източник: ЕПА/БГНЕС

Б елгия ще признае държавата Палестина по време на Общото събрание на ООН този месец, обяви днес белгийският министър на външните работи Максим Прево, цитиран от Франс Прес.

„Палестина ще бъде призната от Белгия по време на сесията на ООН!

И ще бъдат наложени строги санкции на израелското правителство“, написа белгийският външен министър в „Екс“.

В края на юли президентът Еманюел Макрон обяви, че Франция ще признае държавата Палестина по време на Общото събрание на ООН, което ще се състои от 9 до 23 септември в Ню Йорк. Повече от десет западни страни призоваха другите страни по света да направят същото.

Източник: БТА/Владимир Арангелов    
Белгия Палестина признаване ООН Общо събрание
