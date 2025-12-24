Педиатър: Това са 5-те най-опасни коледни играчки

П едиатър публикува „черен списък“ с пет популярни коледни играчки, които според нея могат да вкарат всяко дете в операционната, ако родителите не са внимателни, съобщава The Sun.

В своя публикация в социалните мрежи експертът Лили Паркър посочва кои играчки е препоръчително да се избягват при избора на коледни подаръци за най-малките.

Паркър работи в спешното отделение на британската Национална здравна служба (NHS) и е ставала свидетел на множество инциденти, причинени от наглед безобидни играчки.

Водни перли

Водните перли се предлагат в два вида – едните са гел топчета за декорация, а другите са мъниста, които се продават в детски комплекти за изработване на бижута и фигурки.

Педиатърът обяснява, че тези играчки могат да причинят сериозни проблеми при поглъщане: „Могат да блокират червата и лично аз бих ги избягвала на всяка цена. Просто са твърде опасни.“

Магнити

Всякакви играчки с магнити, особено ако са два или повече, също не се препоръчват от Паркър. Тя подчертава: „Отново, ако детето погълне повече от един, те могат да „залепят“ червата едно за друго, да предизвикат усукване или запушване. Виждала съм подобни случаи, които налагат спешна операция за изваждането на магнитите.“

Колела и тротинетки без каска

Ако купувате тротинетка или колело за балансиране (без педали), каската е задължителна. Подарък без каска е твърдо „не“, казва Паркър. Нейният съвет е: „Ако купувате такъв подарък, винаги добавяйте и каска. Обяснете на децата правилото: без каска няма каране.“ Лили споделя, че травмите на главата са „вероятно най-често срещаното нараняване“, което вижда в спешното отделение, и съветва родителите да се опитат да предотвратят част от тях, като задължително купуват каска или напълно избягват подобни играчки.

Накрая, ако вкъщи има по-малки деца, трябва да се внимава с покупката на играчки с малки топчета и части, при които има риск от задавяне. Лили предупреждава: „Трябва да сте много внимателни, тъй като неща като топчета са с точния размер, за да блокират дихателните пътища на бебе или малко дете. Помислете дали няма по-добра алтернатива на тези играчки, за да сте по-спокойни.“

Публикацията на Лили в TikTok (@dr.lillie.parker) очевидно е предизвикала силен отзвук и бързо е събрала 48 900 гледания за по-малко от 24 часа. Родители благодариха на педиатъра за полезните съвети и споделиха своите мнения в коментарите.

Един от тях пише: „Страхотен съвет!“

Друг потребител се съгласява и добавя: „Напълно подкрепям за каските! Бащата на сина ми беше професионален състезател с тротинетка. Получавал е стотици сътресения без каска. Синът ми е на четири и вече обяснява на хората в скейт парка, че им трябва каска, защото иначе не е безопасно.“

Трети коментира: „Всичко, което работи с плоски батерии (тип „бутонни“), определено е в забранения списък. Те са изключително опасни.“

Един родител споделя: „Точно затова всички играчки, които се продават в TikTok, ме плашат. Както и много неща в Amazon. Може да ме сметнете за прекалено предпазлив, но аз купувам играчки само от утвърдени търговци или втора употреба, но отново от познати марки.“

Накрая един потребител обобщава с въздишка: „Тогава да не играем с нищо.“