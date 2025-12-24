Свят

Френското правителство одобри специален закон за временно финансиране на държавата

Законопроектът временно удължава бюджета за 2025 г.

24 декември 2025, 13:59
Френското правителство одобри специален закон за временно финансиране на държавата
Източник: iStock photos/Getty images

Ф ренските депутати и сенатори одобриха единодушно във вторник специален законопроект, който ще осигури временно финансиране на държавата преди подновяването през януари на дебатите за приемане на бюджета за 2026 г, предаде "Франс прес".

Този специален закон се очаква да даде възможност на държавата да работи в отсъствието на бюджет, гласуван от парламента и обнародван преди 1 януари.

Франция въвежда данък върху пратки до 150 евро, внасяни в Европа

Законопроектът временно удължава бюджета за 2025 г. Той гарантира възможността за вземане на заеми и ограничава разходите до услугите, гласувани през предходната година и смятани за ключови за функционирането на обществените услуги. Специалният закон не обхваща нови разходи, включително такива за отбрана, макар тя да беше превърната в приоритет заради руската заплаха. За разлика от САЩ, специалният закон за финансите във Франция позволява да се избегне бюджетна парализа - държавните служители получават заплатите си, пенсиите се изплащат, възстановяват се разходите за медицински грижи. Френската изпълнителна власт прибегна до това средство още миналата година след падането през декември 2024 г. на правителството на премиера Мишел Барние. Гласуването на специалния закон се наложи, след като дълбоките разногласия между двете камари на парламента попречиха да бъде одобрен текст за държавния бюджет.

В началото на годината парламентаристите ще се съберат отново в опит да се споразумеят за закон за финансирането на държавата.

Франция е изправена пред нарастващ дълг, а дискусиите не доведоха до очертаване на път към намаляване на дефицита. "През януари ще трябва възможно най-бързо да осигурим на страната бюджет, който ще трябва да изпълни целта за децифицит от 5% (от БВП) и да финансира нашите приоритети", предупреди в понеделник президентът Еманюел Макрон. "Все така убеден съм, че това е възможно, ако политическите сметки бъдат загърбени, парламентът ще поеме своите отговорности, правителството също", допълни премиерът Себастиен Льокорню.

Източник: БТА, Десислава Иванова    
франция парламент закон финансиране
