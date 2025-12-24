Мощно земетресение разтърси Тайван

З еметресение с магнитуд 6,1 по Рихтер разтърси югоизточния крайбрежен окръг Тайтунг в Тайван в сряда, 24 декември, съобщи метеорологичната служба на острова, цитирана от Ройтерс.
До момента няма данни за нанесени щети. Земетресението е усетено и в столицата Тайпе.
Magnitude 6.1 earthquake rocks southeastern Taiwan— Focus Taiwan (CNA English News) (@Focus_Taiwan) December 24, 2025
A magnitude 6.1 earthquake struck Taitung County at 5:47 p.m. Wednesday, shaking items off shelves at a supermarket in the southeastern county. pic.twitter.com/To0TS8D6Ga
Епицентърът на труса е бил на 11,9 км дълбочина, съобщи метеорологичната служба.
Тайван се намира на границата на две тектонични плочи и на острова често биват регистрирани земетресения, отбелязва Ройтерс.
Над 100 души загинаха при трус в Южен Тайван през 2016 г., а земетресение със сила 7,3 стана причина за смъртта на над две хиляди души през 1999 г.