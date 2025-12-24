Свят

Мощно земетресение разтърси Тайван

24 декември 2025, 12:52
Мощно земетресение разтърси Тайван
Източник: iStock

З еметресение с магнитуд 6,1 по Рихтер разтърси югоизточния крайбрежен окръг Тайтунг в Тайван в сряда, 24 декември, съобщи метеорологичната служба на острова, цитирана от Ройтерс.

До момента няма данни за нанесени щети. Земетресението е усетено и в столицата Тайпе.

Епицентърът на труса е бил на 11,9 км дълбочина, съобщи метеорологичната служба.

Тайван се намира на границата на две тектонични плочи и на острова често биват регистрирани земетресения, отбелязва Ройтерс.

Над 100 души загинаха при трус в Южен Тайван през 2016 г., а земетресение със сила 7,3 стана причина за смъртта на над две хиляди души през 1999 г.

Източник: Валерия Динкова, БТА    
Тайван земетресение
Бъдни вечер: Традиции, обичаи и кой празнува имен ден...
