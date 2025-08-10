Стотици протестираха в Лондон срещу признаването на Палестина

Н яколкостотин души се събраха в Лондон, за да поискат от "Хамас" да освободи израелските заложници, държани от палестинската групировка в Газа, и да критикуват плановете на Великобритания да признае държавата Палестина.

Към шествието се присъединиха и няколко роднини на заложниците. Шествието приключи пред офиса на премиера Киър Стармър на адрес 10 "Даунинг Стрийт", който обяви, че Великобритания ще признае палестинската държава, ако Израел не се съгласи на примирие във войната с "Хамас", предаде АФП.

Много от протестиращите развяваха израелски знамена или носеха жълти панделки, символ на солидарност с заложниците, чието освобождаване, според организаторите на шествието, трябва да бъде приоритет за лидера на Лейбъристите.

Лондонската полиция задържа 522 души на пропалестински протест

От 251-те заложници, които Хамас отвлече при атаката си на 7 октомври 2023 г., с която започна войната в Газа, 49 все още са в плен, включително 27, за които израелската армия твърди, че са мъртви.

Сред демонстрантите бяха Айлет Ставицки, сестра на загиналия заложник Надав Попълуел, и Адам Маанит, братовчед на Цахи Идан, който загина, докато беше държан в плен от "Хамас".

„Мисля, че правителството сгреши с външната си политика и че е време да я коригира и да се фокусира отново върху заложниците“, каза Маанит, критикувайки плановете на Стармър да признае палестинската държава през септември.

Израел е изправен пред нарастващ протест срещу 22-месечната война с "Хамас". Експерти, подкрепяни от ООН, предупреждават за широко разпространен глад в обсадената Газа.

Премиерът Бенямин Нетаняху е под нарастващ натиск да осигури освобождаването на останалите заложници, както и заради плановете си да разшири войната в Газа, което е обещал да направи без подкрепата на израелските съюзници в чужбина.

Стъпката на Стармър към признаване на държавата Палестина следва подобни обещания, дадени от лидери, включително френския президент Еманюел Макрон, докато международното безпокойство относно тежкото хуманитарно положение в палестинските територии нараства.

Израел и Палестина: Ще има ли две държави в Близкия изток?

Офанзивата на Израел е убила най-малко 61 430 палестинци, според министерството на здравеопазването в управляваната от "Хамас" Газа, чиито данни ООН счита за надеждни.

Атаката на "Хамас" срещу Израел през 2023 г., която предизвика войната, доведе до смъртта на 1219 души, според данни на АФП, базирани на официални цифри.