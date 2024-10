Израел предупреди разселените ливанци да не правят това

И зраелските въоръжени сили призоваха ливанските бежанци да не се връщат по домовете си, като предупредиха, че ударите по селища в Ливан ще продължат, предаде ДПА, като се позова на говорител на военните.

В публикация в социалната медийна платформа "Екс" говорителят не уточнява кои селища ще бъдат обект на ударите.

На фона на ескалацията на военните действия през последните седмици Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ) многократно отправяха призиви към жителите на определени райони в Ливан да се евакуират, като често това предшестваше израелските въздушни удари.

Relentless Israeli airstrikes pounded Beirut's southern suburbs overnight and closed off the main highway linking Lebanon with Syria, forcing fleeing civilians to cross the border by foot. https://t.co/eNqrjt8IE5