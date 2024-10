Лидер на "Хамас" е бил убит при израелски удар в Северен Ливан

Е дин от лидерите на Бригадите "Изедин ал Касам" - военното крило на радикалната палестинска групировка "Хамас", Саид Аталах е бил убит при израелски удар в Северен Ливан, предаде Ройтерс, като се позова на днешна информация на близки до движението медии.

Заедно с него в палестински бежански лагер в ливанския град Триполи са загинали и трима души от семейството му, уточнява агенцията.

🔻Hamas says a leader of Qassam Brigades, Saeed Atallah Ali, his wife and two children were killed as a result of the bombing of his home in the Badawi Camp in Tripoli, northern Lebanon 🇱🇧 🥀 pic.twitter.com/CfvUDbGzQ5