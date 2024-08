Нетаняху за примирието в Газа: Натискът трябва да бъде насочен към "Хамас", а не към Израел

М инистър-председателят на Израел Бенямин Нетаняху днес призова натискът за сключване на мирно споразумение в Газа да бъде насочен към "Хамас“ и осъди "упорития отказ" на радикалното палестинско движение от сделка, предаде Франс прес, като се позова на канцеларията на премиера.

"Хамас" досега упорства в отказа си и дори не изпрати представител на преговорите в Доха, следователно натискът трябва да бъде насочен към "Хамас" и (лидера на групировката Яхия) Синуар, а не към израелското правителство", заявява Нетаняху, цитиран в съобщението на канцеларията му.

