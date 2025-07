Израел прехвана ракета от Йемен след сирени за тревога

И зраелските военни съобщиха тази сутрин, че са прихванали ракета, изстреляна от Йемен, след като сирени за въздушна тревога прозвучаха в няколко района на страната, предаде Ройтерс.

Хусите, свързани с Иран, които контролират големи части от Йемен, обстрелват Израел и атакуват разположените в тяхна близост морски пътища.

🚨 Israel intercepts Houthi missile after striking Yemeni targets



-IDF: Missile from Yemen shot down, sirens sounded



-Retaliation: Comes after Israeli jets hit Houthi ports & seized ship



-Red Sea crisis: Houthis escalate attacks on ships, risking wider conflict



