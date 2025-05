Рядкото заболяване в отдалечен град, където "почти всеки е братовчед"

П реди Силвана Сантос да пристигне в малкото градче Сериня дос Пинтос (Serrinha dos Pintos) преди повече от 20 години, жителите нямат представа защо толкова много местни деца са загубили способността си да ходят, съобщава BBC .

В отдалеченото градче в Североизточна Бразилия, където живеят по-малко от 5000 души, биологът и генетик Сантос установява и назовава непознато дотогава заболяване: синдром на SPOAN .

SPOAN е акроним от английски език и означава Spastic Paraplegia, Optic Atrophy, and Neuropathy – тоест: спастична параплегия, оптична атрофия и невропатия. На български най-често се изписва като синдром на SPOAN.

A doença rara que paralisa moradores de cidade onde 'todo mundo é primo' 🇧🇷 Silvana Santos sabe de cor a casa e o nome de cada um dos moradores de Serrinha dos Pintos que perderam na infância a capacidade de andar. Foi nesta cidade de menos de 5 mil habitantes no sertão do Rio…

Причинен от генетична мутация, синдромът засяга нервната система, като постепенно отслабва организма. Той се проявява само когато промененият ген е наследен и от двамата родители.

Изследването на Сантос е първото описание на това заболяване в света. За тази и по-късната си работа тя е обявена за една от 100-те най-влиятелни жени на BBC през 2024 г.

Преди появата на Сантос семействата не са имали обяснение за заболяването, което засяга децата им. Днес жителите говорят уверено за SPOAN и генетиката.

„Тя ни даде диагноза, която никога не сме имали. След изследванията дойде помощ: хора, финансиране, инвалидни колички“, казва Маркиньос, един от пациентите.

"É que aqui em Serrinha todo mundo é primo"



A geneticista Silvana Santos dedicou anos investigando o que acometia moradores de Serrinha dos Pintos, no Rio Grande do Norte



Agora, ela batalha para ampliar conhecimento genético entre população do Nordeste: https://t.co/bkfCq9glUv pic.twitter.com/NXFsxZQLGt