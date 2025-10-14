Свят

Защо Египет е толкова важен за плана на Тръмп за Газа

Участието на Кайро в израелско-палестинския конфликт винаги е било многостранно

14 октомври 2025, 06:54
Защо Египет е толкова важен за плана на Тръмп за Газа
Източник: AP/БТА

Е гипет се завръща в центъра на вниманието, след като ролята му по отношение на регионалните въпроси беше разклатена под тежестта на вътрешните икономически предизвикателства и проблемите със сигурността през по-голямата част от последното десетилетие, пише египетският журналист Салех Салем в анализ във в. The New Arab.

САЩ, Египет, Катар и Турция подписаха декларация за Газа

Според автора Кайро може да се превърне в ключов фактор за осъществяването на плана президента на САЩ Доналд Тръмп за Газа и бъдещите му усилия за мир в региона, като използва географската си близост с Газа и Израел, предишния си опит в посредничеството между двете страни, както и собствените си стратегически интереси.

Участието на Кайро в израелско-палестинския конфликт винаги е било многостранно. То съчетава дипломация, гаранции за сигурност и хуманитарна логистика, както за да преодолява различията, така и за да защити собствените си граници и икономика, отбелязва Салем. 

Тръмп: Без мен нямаше да има мир в Газа

Изборът на курортния град на Червено море Шарм ел Шейх за провеждането на преговорите по първата фаза от плана на Тръмп е ясен символ на репозиционирането на Египет като регионална сила. Ролята му в Газа и най-вече възможностите му да помогне за осъществяването на плана на американския президент обаче ще бъдат внимателно разгледани. 

Що се отнася до следвоенната стабилизация на ивицата, първоначално Египет ще предостави няколко десетки служители, които ще са част от по-голям контингент, включващ и двеста американски войници. Ролята на контингента е да следи спазването на споразумението за примирие между “Хамас” и Израел. Същите сили, според информацията, ще издирват останките на загиналите израелски заложници и ще предотвратяват контрабандата на оръжие в Газа.

Правителството на Израел одобри мирното споразумение за Газа

Малко се знае към момента за ролята на Египет в стабилизационните сили, които ще бъдат сформирани, за да охраняват реда и стабилността в анклава след изтеглянето на Израел. По-рано египетският външен министър Бадр Абделати заяви, че страната му е готова да се включи в стабилизационни сили, при условие, че имат мандат от ООН.

Според анализатори, евентуален вакуум след оттеглянето както на “Хамас”, така и на израелски сили, е силно притеснителен за Кайро, тъй като е пряко свързан със сигурността на собствената му границата с Газа.

„Има спешна нужда от присъствието на международни сили в Газа, след като “Хамас” се откаже от властта и Израел се изтегли“, казва пред The New Arab пенсионираният египетски генерал Насър Салем. “Египет ще бъде част от тези сили, за да е сигурен, че няма да има вакуум в сигурността на Газа, който за заплаши границите му,” изтъква експертът. 

Салем добавя, че Кайро се стреми да ангажира САЩ и страните от Персийския залив за споделяне на тежестта и да избегне повторение на административния и охранителен контрол над Газа между 1948 г. и 1967 г., който е претоварил военните му възможности.

Тръмп: Израел и "Хамас" с мирна сделка, всички заложници ще бъдат освободени

Кайро отхвърли искането на Израел да присъства постоянно във Филаделфийския коридор (граничната буферна зона между Газа и Египет), като вместо това поиска съвместни патрули. Този компромис, свързан с разоръжаването на “Хамас”, има отношение към опасенията на Кайро за евентуалното съществуване на спящи клетки на групировката “Ислямска държава” в Синай, които биха могли да се възползват от ситуация на нестабилност.

Египет плати скъпо през последното десетилетие, за да изкорени присъствието на “Ислямска държава” в Синай, жертвайки човешки животи и огромни ресурси. Такива опасения бяха и една от причините за разполагането на допълнителни египетски войски в Северен Синай през последните месеци.  

Авторът се спира и на ролята на Египет по отношение на хуманитарна помощ и възстановяването на Газа. Кайро настоява за доставяне на неограничен поток от помощи от началото на конфликта - искане, което най-накрая ще бъде изпълнено в рамките на първата фаза на прекратяването на огъня, започнало на 10 октомври. Споразумението предвижда увеличаване на количеството помощи, влизащи в ивицата до около 600 камиона на ден.

Възстановяването на Газа ще се основава на плана, формулиран от Египет и одобрен от арабските и ислямските държави през март тази година в противовес на идеята на Тръмп за изселване на палестинците от анклава и създаване на “Ривиера на Близкия изток”. Сегашното предложение на американския президент за прекратяване на войната вече включва египетски елементи.

„Египет настоява за контрол на Палестинската автономия над Газа, защото това е единственият начин да се постигне необходимото административно единство между палестинските територии в Газа и Западния бряг“, казва за The New Arab Осама Шаат, който е съветник на палестинския президент Махмуд Абас. „Това единство е необходимо за основаването на желаната палестинска държава“, добавя той.

Извънредната арабска среща на върха през март т.г., която имаше за цел да осигури арабска подкрепа за египетския план за възстановяването на Газа, позиционира Египет като архитект на възстановяването на опустошената от войната територия. Сега Кайро се готви да организира конференция за набиране на необходимите за реконструкцията средства.

В центъра на виждането на Египет за следвоенния период в Газа, което съвпада с това на Доналд Тръмп, са сигурността, предоставянето на помощ и стабилния преход от контрола на “Хамас” към съставена от технократи палестинска администрация. 

Каква роля играе Турция в мирния план за Газа

„Египет настоява за прекратяване на управлението на “Хамас” в Газа като начин за прекратяване на конфликта“, изтъква египетският политически анализатор Ахмед Абдел Мегид. „Тази групировка не е предложила на палестинците през последните години, откакто е превзела Газа, нищо друго освен войни и разрушения“, добавя той.

Според анализаторите позицията на Кайро се корени отчасти в идеологическите му различия с “Хамас”. Египет разглежда радикалната ислямистка организация като идеологически клон на забранената в страната ислямистка група „Мюсюлмански братя“.

Източник: Специално за БТА от Екатерина Антонова    
Eгипет Израел Газа Тръмп САЩ Хамас
