Джей Ди Ванс: САЩ ще окажат натиск, за да гарантирант примирието в Газа

О свобождаването на останалите израелски заложници, държани от Хамас, ще се случи много скоро, каза вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс.

Той обеща, че администрацията на Тръмп ще упражни „необходимия“ натиск, за да гарантира бъдещата стабилност в Газа.

„Наистина трябва да стане всеки момент“, каза вицепрезидентът в предаването „Meet the Press“ на Ен Би Си Нюз, когато беше попитан за времето на освобождаването на заложниците от Хамас.

По-късно в предаването „This Week“ на Ей Би Си той добави:

„Очакваме да ги видим живи тук в следващите 24 часа, вероятно рано сутринта утре, по американско време, което, разбира се, ще бъде по-късно през деня в Израел.“

На въпроса в предаването „Face the Nation“ на Си Би Ес дали Вашингтон е решен да продължи да оказва натиск за стабилизиране на Близкия изток, Ванс отговори:

„Ще са необходими последователни мерки и постоянен натиск от президента на Съединените щати“.

В поредица от неделни сутрешни токшоута Ванс подчерта също, че 200-те американски войници, разположени в Израел, ще отговарят за наблюдението на примирието в Газа и никога не са били предназначени за каквато и да е бойна роля, предаде АФП.

Ванс добави, че американските войски няма да бъдат разположени на палестинска територия.

„Това включва всичко – от гарантиране, че израелските войски са на договорената линия, до гарантиране, че Хамас не атакува невинни израелци, като правят всичко възможно, за да гарантират, че мирът, който сме създали, действително се запази и продължи“, посочи той пред Ей Би Си.

„Но идеята, че ще имаме войски на място в Газа, в Израел, не е наше намерение, не е наш план“, добави той.