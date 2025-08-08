Израел одобри рискован план за пълен военен контрол над Газа - войната навлиза в нова, непозната фаза

Путин каза за среща със Зеленски, ще се види с Тръмп

Нетаняху: Израел иска контрола над Газа, но няма да я задържи

Р ано в петък израелските лидери одобриха план за поетапно военно поемане на контрола над цялата ивица Газа — съдбовно и рисковано решение, което противоречи на препоръките на израелската армия и обещава да вкара близо двугодишната война в напълно непозната фаза, пише The New York Times.

След 10 часа обсъждания, мнозинството в Съвета по сигурността, ръководен от премиера Бенямин Нетаняху, подкрепи предложението му за подготовка за завземане на ядрото на град Газа, според изявление от кабинета му, публикувано преди зазоряване.

Каква ще бъде съдбата на Газа след края на войната

На по-късен етап се очаква армията да настъпи към централните части на анклава, където се смята, че "Хамас" държи израелски заложници и където досега израелските войски почти не са оперирали.

Израел е под нарастващ натиск от някои от своите традиционни съюзници да направи повече, за да се справи с хуманитарната криза в анклава и да сложи край на почти двугодишния конфликт.

Началникът на Генералния щаб на армията, генерал-лейтенант Еял Замир, се е противопоставил на плана, според четирима израелски представители на сигурността, които са говорили при условие за анонимност. Те съобщават, че той е изразил притеснения относно изтощението и физическата годност на резервистите, както и относно риска армията да стане отговорна за управлението на милиони палестинци.

Военното ръководство предпочита ново примирие, вместо ескалация на боевете, според трима от източниците. Според изявлението на кабинета на Нетаняху, мнозинството министри смятат, че алтернативният план, предложен от армията, няма да доведе нито до поражението на "Хамас", нито до освобождаване на заложниците.

Съветник на Нетаняху: Планът на Байдън за Газа не е добра сделка“, но Израел го приема

Целта, според изявлението, е постигане на „решителна победа“ над "Хамас" — групировката, която извърши атаката на 7 октомври 2023 г. и предизвика войната. Планът също така допуска предоставяне на хуманитарна помощ на цивилното население „извън зоните на бойни действия“.

Кабинетът е одобрил и пет принципа за прекратяване на войната, включително:

разоръжаване на "Хамас";

връщане на всички 50 заложници (като се смята, че 20 от тях са още живи);

демилитаризация на Газа;

израелски контрол върху сигурността на анклава;

създаване на алтернативна гражданска администрация, в която няма да участват нито Хамас, нито подкрепяната от Запада Палестинска автономия.

Ще са нужни поне няколко дни, за да бъдат мобилизирани резервни сили, извършени размествания на войски към Газа и позволено насилственото евакуиране на десетки хиляди палестинци от новите зони на бойни действия.

Някои анализатори смятат, че този план може да представлява заплаха, целяща да накара "Хамас" да направи отстъпки в застопорените преговори за примирие. Само преди дни американски и израелски представители предложиха „всичко или нищо“ сделка: освобождаване на всички заложници в замяна на палестински затворници и край на войната при определени условия. В противен случай израелската армия щяла да продължи офанзивата си.

Израелската армия твърди, че вече е завзела около 75% от Газа. Прибрежната ивица от град Газа на север до Хан Юнис на юг остава основната зона извън израелски контрол. Много от близо два милиона палестинци, включително разселени от домовете си, са се приютили в палатки, импровизирани заслони и претъпкани апартаменти в тези райони.

В четвъртък премиерът Нетаняху заяви, че Израел възнамерява да поеме контрол над цялата територия на Газа, въпреки съветите на военните и предупрежденията, че разширяването на операцията може да изложи на риск заложниците и да причини повече цивилни жертви.

Той направи тези изявления в интервю за Fox News малко преди заседанието на Съвета по сигурността. Това се случва на фона на зациклили преговори за примирие и освобождаване на заложници, при които двете страни се обвиняват взаимно за провала на разговорите.

На въпрос дали Израел възнамерява да завземе цяла Газа, Нетаняху отговори: „Имаме такова намерение.“

Той добави, че този ход би гарантирал сигурността на Израел, би премахнал "Хамас" от властта и би позволил прехвърляне на гражданското управление в анклава към друга страна.

„Искаме да освободим себе си и народа на Газа от ужасяващия терор на "Хамас“, каза той в публикуван откъс от интервюто, без да даде подробности за конкретни военни операции.

Нетаняху обаче намекна, че Израел не възнамерява да запази траен контрол над цялата ивица:

„Не искаме да я задържаме. Не искаме да я управляваме. Не искаме да бъдем там като управляваща сила. Искаме да я предадем на арабски сили.“

В публикувания откъс от интервюто той не даде повече конкретика относно плана си.

"Хамас", в изявление от четвъртък, заяви, че думите на Нетаняху „представляват ясно отстъпление от хода на преговорите и разкриват истинските мотиви зад оттеглянето му от финалния кръг“.

Разширяването на израелската военна намеса би било и в разрез с призивите на много други държави за прекратяване на войната в Газа. Израел е под засилен международен натиск да предприеме мерки за облекчаване на гладната криза в анклава.

Пени Уонг, министър на външните работи на Австралия, публикува изявление, в което се казва: „Австралия призовава Израел да не поема по този път, който само ще влоши хуманитарната катастрофа в Газа.“

Тя заяви, че принудителното трайно изселване е нарушение на международното право и отново призова за прекратяване на огъня, за свободен достъп на хуманитарна помощ и за връщане на заложниците, взети от въоръжената групировка Хамас през октомври 2023 г.

„Решението за две държави е единственият път към траен мир — палестинска държава и държавата Израел, живеещи рамо до рамо в мир и сигурност в международно признати граници“, добави тя.

Министърът на околната среда на Австралия Мъри Уот също по-рано изрази своята критика, заявявайки, че правителството „категорично се противопоставя на принудителната окупация на Газа“.

„Всички ще попаднат в месомелачката“ – бивш командир от ЦАХАЛ

Дорон Кемпел, бивш заместник-командир на специалното подразделение на Израелските отбранителни сили (ЦАХАЛ), обясни по-рано пред BBC как би изглеждало разширяване на военните действия в Газа.

Той посочи, че израелската армия би искала собствените ѝ сили да понесат възможно най-малко загуби, което вероятно би означавало бавно придвижване през територията. Също така, според него, е вероятно армията да поиска от цивилните да напуснат района, за да бъдат избегнати максимално човешки жертви.

„Мисля, че този ход е лоша новина в краткосрочен план за всички на терен... бойците на ЦАХАЛ, заложниците, палестинците и Хамас“, каза той.

„Всички ще се окажат в тази месомелачка и това ще бъде ужасно трагично за всички замесени в краткосрочен план.“

Индонезия ще лекува 2000 ранени жители на Газа на необитаем остров, съобщи говорител на президента на страната. Подробности относно това как пациентите ще достигнат до Индонезия все още не са оповестени.

Медицинско съоръжение ще бъде изградено на остров Гъланг, южно от Сингапур, като част от координирана инициатива между министерствата на отбраната и външните работи на страната. ООН по-рано е настанявала виетнамски бежанци на този остров, а по време на пандемията там е бил изграден и болничен комплекс за лечение на пациенти с Covid.

„Това не е евакуация. Това е само с цел лечение. След като се възстановят и завършат грижите си, те ще се върнат в Газа“, добави говорителят.

Това не е първият път, в който страната участва активно в обсъжданията около конфликта. Президентът Прабово Субианто още през април заяви, че Индонезия е отворена за временно подслоняване на около 1000 жители на Газа.